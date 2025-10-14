¿El “tostaderu” de Oviedo? El sorprendente espacio que se ha convertido en el nuevo solárium de la ciudad

Oviedo ya tiene su propio “tostaderu”. Desde hace unos días, la nueva plaza de Santullano, el espacio público inaugurado el pasado año junto al Palacio de los Deportes, se ha convertido en un curioso punto de encuentro para quienes quieren aprovechar los escasos rayos de sol de mediados de octubre.

Este mismo martes, dos personas fueron vistas tumbadas al sol en los bancos de la plaza a primera hora de la tarde en una imagen que llamó la atención de los numerosos conductores que acceden a la ciudad por el Bulevar de Santullano. El gesto, tan espontáneo como poco habitual en la capital asturiana, no pasó desapercibido entre los vecinos ni en redes sociales, donde algunos ya bromean con que Oviedo “por fin tiene su tostaderu”.

“Si en Gijón tienen el de San Lorenzo, nosotros tenemos este”, comentaban con humor algunos transeúntes que pasaban por la zona. Y no les falta razón: la amplia explanada, despejada y abierta al sur, se ha convertido en una especie de solárium urbano improvisado en cuanto asoma un poco de calor otoñal.

La plaza, remodelada dentro del proyecto de integración urbana del entorno de Santullano, cuenta con amplias zonas peatonales, jardineras y bancos corridos de hormigón blanco que, en los días soleados, acumulan el calor y se transforman en auténticos “tostaderos”.

Las imágenes de personas tomando el sol en pleno octubre en este nuevo enclave urbano resumen bien el espíritu de la zona: una plaza moderna y abierta que empieza a integrarse en la rutina diaria de los ovetenses, ya sea para caminar, descansar… o simplemente dejarse calentar por el sol.

Con humor y un punto de orgullo, algunos ya proponen rebautizarla popularmente como “el tostaderu de Santullano”, un guiño al clásico gijonés de San Lorenzo, pero con sello carbayón.