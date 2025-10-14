Últimas hora para comprar los abonos para los conciertos cantados del Auditorio: cómo comprarlos

La Fundación Municipal de Cultura, dirigida por David Álvarez, cerrará este jueves el periodo para la compra de los abonos «Firmamento lírico» englobado dentro de los Conciertos del Auditorio. Se trata de siete recitales que tendrá voz y la suscripción tiene un coste de 163,40 euros para la butaca de anfiteatro y 195,20 para la de patio. La compra se puede realizar a través de la taquilla del teatro Campoamor –su horario es de once de la mañana a dos del mediodía y de cinco a ocho de la tarde– y a través de la página web de venta de entradas del Ayuntamiento gestionada por la empresa Giglon.

Los recitales se celebrarán a lo largo de toda la temporada. El primero tendrá lugar el 29 de octubre con la actuación de B. Perles, G. Arquez, J. Simerilla, R. Amoretti, El León de Oro y Oviedo Filarmonía dirigida por Lucas Macías. Las entradas sueltas se pondrán a la venta el sábado a las once de la mañana. Tendrá un precio de 35 euros para las butacas de patio y de 30 para las de anfiteatro.

Los últimos conciertos antes de acabar el año

La siguiente sesión será de la mano de Le Jardin des Voix y Les Arts Florissants dirigidos por William Christie. Tendrá lugar el 6 de noviembre y tres jornadas más tarde, se celebrará el recital protagonizado por Benjamin Appl y James Baillieu. El último concierto enmarcado dentro de «Firmamento lírico» antes de comer las uvas será de la mano de E. Baráth, C. Vistoliy Le Concert d’Astrée que estarán dirigidos por Emmanuelle Haïm.

Tres para 2026

La programación de la Fundación Municipal de Cultura bajo este abono continuará en febrero. En concreto, el día 17. Lo hará de la mano de J. J. Orliński, S. Devieilhe, Y. Mynenko, B. Taylor, S. Rennert, A. Rosen, M. Saccardin, R. Brès-Feuillet, Il Pomo d’Oro. Todos ellos bajo la batuta de Francesco Corti. Después, habrá un parón hasta mayo cuando se pondrá el broche de oro con dos sesiones. La primera, el día 21 con Emily D’Angelo y Oviedo Filarmonía dirigida de nuevo por Lucas Macías. Diez jornadas más tarde, harán lo mismo M. Kožená, C. Dumaux, S. Patchornik, E. González Toro, E. Baikoff, J. A. López y La Cetra Barockorchester Basel. Actuarán bajo la batuta Andrea Marcon. n