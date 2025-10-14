Vallobín, el barrio que cambió su alma rural por otra urbana al tiempo que padecía el impacto de la droga en los ochenta

Cuando no había parques con pistas de fútbol ni zonas de juegos, la niñería de Vallobín jugaba en los prados con derecho a tendal donde sus madres llevaban la ropa. Eran los últimos tiempos del barrio, que dejaba a un lado su alma más rural para ser más urbano y urbanizado, aunque todavía era habitual ir a comprar la leche a las caserías de la zona, próximas al sanatorio Monte Naranco, muy cerca de lo que ahora son los accesos al parque Purificación Tomás. Alguna de ellas incluso recogía a la puerta de cada piso "la lata del gochu" para alimentar a los cerdos que criaban, el reciclaje de restos de comida de antaño.

El repaso al archivo gráfico de Vallobín ofrece fotos de cuando el barrio todavía no estaba unido a La Argañosa a través de Alejandro Casona. En mayo de 1969, el muro aún protegía el tendido férreo de un barrio donde los trenes estaban presentes a diario, además, con los talleres de Renfe, pero la conexión en el cruce entre Vázquez de Mella y Francisco Cambó a Casona llegaría con el cambio de la década, cuando la lejana Ería hacía honor a su nombre en un gran conjunto de praos salpicado con alguna casina.

La chiquillería de los últimos años del "baby boom" llena hasta los topes la acera de Vázquez de Mella en los ochenta. / LNE

La calle Francisco Cambó, en cuya margen izquierda combinaba edificios de pisos en su parte baja y chalés en la alta, algunos de los cuales todavía se mantienen tras reformas varias, dominaba el prau donde los primeros vecinos celebraban las fiestas del barrio nacido en 1951. Los escenarios del festejo de Nuestra Señora de los Ángeles, cada 2 de agosto, fueron cambiando con los años a la zona de Concinos y los Solises y a la trinchera de la Renfe, más o menos por donde ahora está el Hotel Monumental Naranco, "el cuartel" del Real Oviedo donde la afición se da cita para animar ante partidos trascendentales. Más arriba espera la rampa de Alejandro Casona, donde ya no hay muro ferroviario sino apeadero soterrado.

El párroco de San Melchor de Quirós, Adolfo Mariño, presidió la colocación de la primera piedra del templo, el 8 de diciembre de 1992. / LNE

La proximidad del Hospicio Colegio Provincial, que dependía de la Diputación, fue aprovechada por muchos críos de un barrio que carecía de instalaciones deportivas en los años setenta y ochenta. El complejo contaba con canchas de baloncesto, fútbol sala y patio cubierto que los fines de semana podían ser utilizadas por la chavalería de Vallobín, que el resto de la semana se conformaba con jugar al balón con porterías improvisadas en medio de calles como Maximiliano Arboleya, hasta que algún coche o camión obligaba a desmontar para ipso facto volver a montar el tenderete.

Otro aliciente dominical era la película de la tarde que se proyectaba en el cine del Hospicio, a la que podían asistir los internos y los críos del barrio que sacaban su carné de socio del "Domingo Savio", el club juvenil creado por los Salesianos. "Todos los domingos íbamos un operador y yo para dar cine", recuerda Severino González, operador jefe del Palladium en aquella época y luego de los Hollywood de Gijón que hacía unas horas extra cada tarde dominical del curso, tras el acuerdo alcanzado con "Arias, el administrador del colegio de la Diputación, muy conocido en Oviedo vALLOBÍNporque siempre andaba con una capa negra, muy elegante". Por la tarde, películas del Zorro o de romanos en el cine de los Salesianos, y por la noche títulos que bordeaban la censura en la sala de arte y ensayo de Pumarín.

Manifestación contra la droga, en Vázquez de Mella, el 27 de octubre de 1990. / LNE

La calidad del verde escaseaba tanto en los terrenos de fútbol de los barrios ovetenses que el del Hospicio, cuidado con mimo por los Salesianos, sirvió de campo de entrenamiento en el verano de 1982 a la selección de Argelia de los Madjer y Belloumi, la misma que ganó a Alemania Federal en el Molinón. Aquel campo regado y resembrado cada verano para los equipos del "Domingo Savio", es donde hoy juega sus partidos el Vallobín, aunque en la actualidad sobre césped artificial. El complejo antaño Hospicio Colegio Provincial fue reformado hace años para convertirse en una de las residencias de mayores de la red pública autonómica (ERA). De niños a mayores, signo de los tiempos demográficos que corren, el uso continúa, con la Fundación Vinjoy al lado.

Una pintada en la zona. / LNE

Dentro de apenas dos semanas se cumplirán 35 años de cuando Vallobín se echó a la calle para alzar la voz contra la venta de heroína, una droga que se llevó por delante a muchos de sus jóvenes. Madres y padres, niños y adolescentes dieron la cara y pusieron más que su grano de arena para luchar contra el tráfico de drogas que amenazaba a sus familias y entorno.

Fiestas de Vallobín, debajo de Francisco Cambó, en los sesenta. / LNE

El barrio acoge también la primera parroquia dedicada al santo asturiano San Melchor de Quirós. La primera piedra fue colocada el día de la Inmaculada Concepción de 1992 y el templo se inauguró casi seis años después, en septiembre de 1998, justo en la plaza que supone la entrada a La Florida, siendo su primer párroco Adolfo Mariño, el actual vicario general de la diócesis.