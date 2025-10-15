"Alimenta el Futuro", un proyecto para fomentar los hábitos de alimentación saludable en los colegios de Oviedo
"El objetivo de esta iniciativa es impulsar la educación como herramienta clave para mejorar la salud, la calidad de vida y el respeto al medio ambiente", señalan desde el Ayuntamiento
Pelayo Méndez
La Escuela Municipal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Oviedo, apoyada por la concejalía de Medio Ambiente, lanza la campaña “Alimenta el Futuro” para celebrar el Día Mundial de la Alimentación. El objetivo de esta iniciativa es "impulsar la educación como herramienta clave para mejorar la salud, la calidad de vida y el respeto al medio ambiente". Pese a que el día que se conmemora es el 16 de octubre, la actividad se desarrollará los próximos días 22 y 23 de octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo.
La primera jornada será un foro de experiencias en el que profesionales de Asturias del ámbito de la alimentación, la educación y la divulgación compartirán sus conocimientos, abordando la relación entre nutrición y sostenibilidad, mientras las personas asistentes disfrutan de aperitivos saludables y sostenibles elaborados localmente. La segunda jornada incluirá una visita a las cocinas centrales donde se preparan los menús escolares gestionados por el Ayuntamiento de Oviedo, con degustación del menú del día.
Podrán acudir todos aquellos profesionales o familiares interesados en la causa, durante estas jornadas se buscará el intercambio de conocimientos y buenas prácticas de todas las partes implicadas para promocionar la alimentación sana entre los más pequeños.
