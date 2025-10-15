Dos años de cárcel para una marroquí de Oviedo por estafar 25.000 euros a una compatriota haciéndola creer que perdería la custodia de sus hijos

Una mujer de nacionalidad marroquí, vecina de Oviedo, ha aceptado una condena de dos años de prisión y una multa tras reconocer que estafó 25.000 euros a una compatriota en situación vulnerable, según fuentes de la Fiscalía. La acusada se aprovechó del miedo de la víctima a perder la custodia de sus cuatro hijos menores, haciéndole creer que los pagos eran necesarios para evitar que los servicios sociales se los retiraran.

La vista estaba prevista para celebrarse este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, pero no llegó a celebrarse después de que la mujer, nacida en 1992, reconociera los hechos y aceptara la pena pactada entre las partes.

Según el relato de la Fiscalía, la acusada conoció a la víctima en 2022 y se ganó su confianza al ayudarla como traductora en los trámites de su divorcio, ya que esta apenas hablaba castellano. Poco después comenzó a convencerla de que debía ingresar dinero de forma periódica en una cuenta supuestamente perteneciente a un organismo estatal, con el pretexto de que esos pagos evitarían que le quitaran la custodia de sus hijos.

En realidad, la cuenta era de la hija menor de edad de la acusada. Entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023, la víctima —que trabaja de forma eventual como limpiadora— llegó a entregar 25.000 euros, recurriendo a préstamos de familiares y amigos para poder hacer frente a las supuestas cuotas.

El engaño le generó una situación económica muy complicada, hasta que finalmente descubrió la estafa y denunció los hechos.

Antes del juicio, la acusada ingresó 15.000 euros para reparar parte del daño causado, lo que fue tenido en cuenta como atenuante. Finalmente, aceptó una condena de dos años de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de cinco euros, e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Además, deberá indemnizar a la víctima con 25.000 euros, más los intereses legales, y hacerse cargo de las costas del proceso.