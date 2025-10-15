La cantante de moda de los últimos veranos que hará vibrar a Oviedo con un concierto a finales de este mes: "Es pura energía"

La energía desbordante de una de las cantantes españolas más de moda desembocará en Oviedo a finales de este mes. Isabel Aaiún, autora de dos de los grandes himnos de los últimos veranos "Potra Salvaje" y "Mi Peña" actuará el sábado día 25 de este mes a las 21.00 horas en el Espacio Kuivi Almacenes, uno de los recintos más activos de la escena musical de Oviedo, ubicado en la calle Almacenes Industriales, en el barrio de Ciudad Naranco. La cita promete una noche memorable, con una artista que ha sabido conectar con el público a través de una voz única, una personalidad arrolladora y canciones que se mueven entre el pop, el flamenco y la música urbana.

Su concierto llega en plena forma, tras un verano en el que sus grandes temas no han dejado de resonar en fiestas y festivales de todo el país. La "Potra Salvaje", con su carácter rebelde y su pegadizo estribillo, ha sonado en listas de reproducción de todo el mundo latino; el segundo, un canto a la amistad y la alegría compartida, ha terminado por confirmar a Aaiún como una de las voces más frescas y carismáticas de la nueva escena musical.

Las entradas están disponibles a un precio de 22 euros, y la organización recomienda adquirirlas con antelación ante la alta demanda prevista.

Una artista con alma y carretera

Isabel Aaiún se ha ganado su lugar a base de trabajo, talento y una conexión sincera con su público. Desde sus primeras actuaciones en pequeños locales hasta llenar salas en toda España, su evolución ha sido meteórica. Su estilo, que combina la garra del sur con sonidos contemporáneos, se ha convertido en su sello personal.

Con una voz rasgada, gestualidad intensa y letras que hablan de libertad, amor y empoderamiento, Aaiún ha sabido conquistar tanto a las plataformas digitales como al público en directo. En sus conciertos, cada canción se transforma en una celebración colectiva, con momentos de emoción, baile y cercanía.

“Lo que más me gusta del directo es ver a la gente disfrutar, sentir que mis canciones son también suyas”, ha declarado la cantante en entrevistas recientes.

Kuivi Almacenes, un espacio para la música que late

El Espacio Kuivi Almacenes se ha consolidado como uno de los lugares más singulares para disfrutar de música en vivo en Oviedo. Su estética industrial y su cuidada programación han convertido este enclave en un punto de encuentro para artistas emergentes y consolidados. Con una acústica excelente y una atmósfera cercana, es el tipo de recinto donde los conciertos se viven intensamente, sin barreras entre escenario y público.

En los últimos meses, Kuivi ha acogido una programación diversa que va desde bandas de rock independiente hasta sesiones de música electrónica o flamenco fusión, apostando por una oferta que combina calidad y autenticidad. La llegada de Isabel Aaiún refuerza esa línea y promete una de las noches más esperadas del otoño musical.

Un concierto que promete emociones fuertes

Con su magnetismo habitual, Isabel Aaiún traerá al norte ese fuego del sur que la caracteriza. Entre ritmos potentes, letras que prenden y una puesta en escena eléctrica, su actuación del 25 en Espacio Kuivi Almacenes se perfila como una cita imprescindible para los amantes de la música con alma.