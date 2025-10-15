La Castalia clausura su curso con el estreno de una ópera de cámara en homenaje al Auditorio Príncipe Felipe

La Asociación Cultural La Castalia pondrá el broche final a la vigesimotercera edición de su Curso La Voz en la Música de Cámara con un concierto especial el próximo 25 de octubre, a las 19.30 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

El acto, concebido como homenaje al propio Auditorio, estará dirigido por Pedro Ordieres e incluirá el estreno absoluto de la ópera de cámara Tres mujeres: Dafne, Ismene y Fedra, obra del compositor Teo Montero con libreto de Javier Almuzara.

El concierto de clausura contará con la presencia del presidente de la entidad organizadora, Santiago Ruiz de la Peña Fernández, y forma parte de la programación con la que La Castalia reafirma su compromiso con la difusión de la música vocal y la creación contemporánea.

La entrada al evento será gratuita, aunque se requiere confirmar asistencia antes del 21 de octubre a través del correo electrónico lacastalia@hotmail.com.