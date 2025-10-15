La Castalia clausura su curso con el estreno de una ópera de cámara en homenaje al Auditorio Príncipe Felipe
Pedro Ordieres dirigirá el concierto, que supondrá el estreno de una ópera de cámara
La Asociación Cultural La Castalia pondrá el broche final a la vigesimotercera edición de su Curso La Voz en la Música de Cámara con un concierto especial el próximo 25 de octubre, a las 19.30 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.
El acto, concebido como homenaje al propio Auditorio, estará dirigido por Pedro Ordieres e incluirá el estreno absoluto de la ópera de cámara Tres mujeres: Dafne, Ismene y Fedra, obra del compositor Teo Montero con libreto de Javier Almuzara.
El concierto de clausura contará con la presencia del presidente de la entidad organizadora, Santiago Ruiz de la Peña Fernández, y forma parte de la programación con la que La Castalia reafirma su compromiso con la difusión de la música vocal y la creación contemporánea.
La entrada al evento será gratuita, aunque se requiere confirmar asistencia antes del 21 de octubre a través del correo electrónico lacastalia@hotmail.com.
