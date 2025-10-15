La cofradía del Desarme dona 200 menús a la Cocina Económica: "Es una ayuda inestimable"

80 kilogramos de calles, 35 de garbanzos, 30 de bacalao, 9 de azúcar, 6 de espinacas y 2 de mantequillas. Estos son algunos de los alimentos donados por la cofradía del Desarme a la Cocina Económica. Una de las tradiciones es que los primeros en degustar los tres platos sean los 180 usuarios que cada día acuden a las instalaciones de las Hijas de la Caridad de la calle San Vicente. "Este es uno de los actos más importantes y con lo que nos sentimos muy a gusto", explicó el presidente de Otea y de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida.

Las jornadas gastronómicas, así como los bocados del Desarme, se empezarán a degustar este jueves en los restaurantes. Sin embargo, el rico sabor de los garbanzos con bacalao, los callos estilo a Oviedo y el arroz con leche ya fue saboreado en las instalaciones de la calle San Vicente. Los platos han sido elaborados por los trabajadores de la Cocina Económica y cuando los usuarios ya comenzaban a hacer colas, los cofrades realizaron la presentación de esta solidaria iniciativa. "Esta era una tradición que se hacía siempre en Oviedo y nosotros la quisimos recuperar para empezar los actos del Desarme. Buscamos siempre que esta donación se haga al inicio de la programación y nos sentimos muy orgullosos de poner este granito de garbanzo", subrayó Almeida.

Buenas expectativas

Otro de los que acudió al acto fue el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, quien recordó que este año es el primero del Desarme como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Una distinción que no les hace olvidar a los hosteleros su lado más solidario. "Quiero felicitar a la entidad por la magnífica labor que hace y a la cofradía porque año tras año se compromete con la Cocina Económica. Valoramos de forma muy positiva este compromiso con la historia, las tradiciones y la gastronomía".

También destacó que las expectativas para estas jornadas gastronómicas son altas porque "creemos que se van a batir todos los récords". "Esperemos que el tiempo acompañe para disfrutar de todas las actividades programadas y en los restaurantes se venderán muchos menús". Todos estos asistentes, prosiguió, ayudarán a cerrar un buen año desde el punto de vista turístico. "Este octubre tenemos en Oviedo grandes congresos: la semana pasada fue el de hematología, está el de nefrología y muchos visitantes seguramente conocerán por primera vez el Desarme".

No obstante, la capital asturiana no está ajena a que los clientes cada vez opten más por los pisos turísticos. "Se está notando el ascenso, pero los hoteles han notado un incremento del ingreso medio y los restaurantes están a niveles muy importantes de ocupación".

Una ayuda "inestimable"

Agradecido por esta donación se mostró el tesorero de la Cocina Económica, Jaime Rojo, quien destacó que la cofradía ofrece una "ayuda inestimable" en un momento donde el número de comidas aumenta. "La situación sigue complicada y sigue haciendo un número muy elevado de usuarios". Cada día a la hora de las comidas sirven 180 menús; sin embargo, ha aumentado el número de personas que acuden a las cenas. "Antes dábamos unas 120; es decir, las dos terceras partes de las comidas. Sin embargo, esta cifra está subiendo mucho aproximándose a los datos de las comidas. Ofrecemos unas 160", contabilizó.

¿Cuál es la razón? Por el momento, no tiene una causa fijada. "No sabemos por qué está llegando tanta gente a las cenas. Puede que sea porque los usuarios vivan cerca. Si una persona que vive al final de Vallobín, te puede venir a comer, no lo hace a la cena".