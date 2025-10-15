La empresa que construirá el carril bici y la acera a la altura de La Vega y el perrománico de Santullano

La mesa de contratación del Ayuntamiento ha propuesto a la empresa Ingeniería de Construcción y Obra Civil para ejecutar el carril bici y la acera en el tramo entre la glorieta de la Cruz Roja y la rotonda de Santullano. El objetivo es convertir la margen izquierda –por delante de la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados– en un carril bici y la derecha –frente a la fábrica de La Vega, en acera. Ambos lados ocuparán un espacio de 4,4 metros dejando 14 metros para los cuatro carriles. Se conservará la mediana. Las obras tendrán un coste de 156.090 euros.

Dos tramos le faltan al bulevar de Santullano para su total reconversión. Por un lado, el margen izquierdo. Otro, el que va desde la rotonda de Santullano hasta la nueva glorieta de Ángel Cañedo. Unas obras que van ligadas al futuro de la fábrica de armas cuyo plan especial ya está siendo redactado.

Sin embargo, el equipo de gobierno quiere que esta parte no se quede sin el carril bici y las aceras que gozan desde hace meses el resto del trazado, por donde pasean cada día decenas de vecinos. La concejalía de Infraestructuras, de Nacho Cuesta, buscó una solución. Ahora, falta de que la junta de gobierno apruebe la adjudicación del contrato, licitado en agosto. Cumplidos todos los trámites, se formalizarán y las obras volverán al Bulevar de Santullano tras la construcción de la nueva rotonda, la reurbanización del margen derecho y la reforma de la plaza de la Cruz Roja. n