Guillermo Rico, del colegio Gesta, entre los diez finalistas en el premio al Mejor docente de España de Primaria
El fallo del premio se dará a conocer en La Coruña el 31 de enero del próximo año
Un profesor del colegio Gesta es uno de los diez finalistas al premio «mejor docente de España» en la categoría de Educación Primaria. Guillermo Rico ha llegado a la última fase con maestros de otras comunidades autónomas (Castilla La Mancha, Andalucía, Cataluña, Navarra, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid e Islas Canarias).
El fallo de los Premios Educa Abanca, que tienen seis categorías, se conocerá el 31 de enero del próximo año en una gala que se celebrará en La Coruña. Los ganadores recibirán una estatuilla, 1.000 euros y un diploma acreditativo. Los otros nueve finalistas de cada categoría serán distinguidos con una estatuilla y un diploma acreditativo. La candidatura de Guillermo Rico fue impulsada por varias familias y respaldada por la dirección del centro educativo.
Guillermo Rico es uno de los coordinadores del proyecto de utilización de hologramas que el centro educativo ovetense ha desarrollado este último curso. Esta iniciativa, en la que el colegio contó con socios de Bulgaria y Macedonia del Norte, dispuso de financiación europea. En unos días el proyecto se clausurará con una reunión de todos los centros participantes para elaborar un manual.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España
- El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
- El gran centro social que construirá Oviedo en el Calatrava: será el cuarto de la ciudad