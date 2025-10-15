Guillermo Rico, del colegio Gesta, entre los diez finalistas en el premio al Mejor docente de España de Primaria

Un profesor del colegio Gesta es uno de los diez finalistas al premio «mejor docente de España» en la categoría de Educación Primaria. Guillermo Rico ha llegado a la última fase con maestros de otras comunidades autónomas (Castilla La Mancha, Andalucía, Cataluña, Navarra, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid e Islas Canarias).

El fallo de los Premios Educa Abanca, que tienen seis categorías, se conocerá el 31 de enero del próximo año en una gala que se celebrará en La Coruña. Los ganadores recibirán una estatuilla, 1.000 euros y un diploma acreditativo. Los otros nueve finalistas de cada categoría serán distinguidos con una estatuilla y un diploma acreditativo. La candidatura de Guillermo Rico fue impulsada por varias familias y respaldada por la dirección del centro educativo.

Guillermo Rico es uno de los coordinadores del proyecto de utilización de hologramas que el centro educativo ovetense ha desarrollado este último curso. Esta iniciativa, en la que el colegio contó con socios de Bulgaria y Macedonia del Norte, dispuso de financiación europea. En unos días el proyecto se clausurará con una reunión de todos los centros participantes para elaborar un manual.