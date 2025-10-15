El HUCA, rodeado de obras: ya se vislumbra la estructura de gran marquesina de autobuses y el recorrido de los tapices rodantes

A unos metros del acceso a Consultas Externas del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ya se ven las estructuras de la gran marquesina que concentrará en un único punto las paradas de los 430 autobuses que se detienen diariamente en la zona, para dejar y coger viajeros. Y ya se vislumbra por dónde discurrirá la senda que unirá esa zona hasta la entrada al complejo sanitario con unas pasarelas eléctricas. Una actuación que estará finalizada para principios del próximo año. Estas obras, impulsadas por el Principado, están financiadas con cargo a los fondos Next Generation para mejorar la movilidad sostenible en entornos urbanos.

Otros trabajos se unen a los dos anteriores en el entorno de las instalaciones hospitalarias. Se trata de la construcción de un nuevo vial de salida del aparcamiento subterráneo de Consultas Externas desde la calle Jaime Balandrón Romero, cuyo coste asciende a 226.444 euros. Estos trabajos, financiados por Gispasa (Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias), permitirán que la circulación de vehículos en el estacionamiento sea más fluida. Las tres actuaciones superan los cuatro millones de euros.

La construcción de la gran marquesina de autobuses, entre las glorietas de Jaime Martínez González-Río y Sanitarios de Asturias, fue adjudicada en 1,39 millones de euros a finales de noviembre a la empresa Taller de Urbanismo e Ingeniería. Ese mismo mes concluyó el procedimiento de contratación de la instalación de los tapices rodantes, que acomete Ogensa y en los que el Principado invierte 2,5 millones de euros.

Seis mil personas a la hora

Las pasarelas eléctricas tendrán capacidad para trasladar a unas 6.000 personas a la hora. Se habilitarán dos tramos de 35 metros de largo cada uno, con cuatro tapices rodantes, dos de subida y dos de bajada. La velocidad de las pasarelas, que estarán cubiertas con una estructura formada por pórticos de acero y dispondrá de cerramientos laterales transparentes y de placas fotovoltaicas, será de 0,5 metros por segundo.

El espacio que ocupará la gran marquesina es de 300 metros cuadrados. Estará equipada, según refleja el proyecto elaborado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, con bancos, aseos, aparcamiento para bicicletas, zonas de espera con áreas de recarga eléctrica y puntos de información. Habrá también cajeros de billetes de transporte. La marquesina de autobuses dispondrá de cortavientos para que los usuarios se resguarden de la lluvia y el viento.

La del HUCA es la parada que utilizan más personas del transporte urbano, servicio que presta TUA, y a la que llegan un mayor número de autocares y líneas del Consorcio de Transportes de Asturias en la capital asturiana, sin contar la estación de autobuses. Cada día, en el entorno del HUCA, se detienen 430 autobuses.