IU tacha de “incomprensible” la autorización del Principado a las universidades privadas Alfonso X y Nebrija

Izquierda Unida–Convocatoria por Oviedo calificó ayer de “incomprensible” la decisión del Gobierno del Principado de Asturias de autorizar la implantación en la región de dos universidades privadas: la Alfonso X el Sabio, que ofrecerá estudios de Medicina en Oviedo, y la Nebrija, que se instalará en Avilés. La medida fue aprobada en Consejo de Gobierno con el voto en contra de IU.

El concejal Alejandro Suárez consideró que la autorización supone “una tremenda derrota del gobierno progresista y una victoria del lobby empresarial encabezado por la Cámara de Comercio”. Según señaló, la decisión “ignora consciente y deliberadamente al Gobierno central, que acaba de aprobar un Real Decreto para endurecer los requisitos de implantación de las privadas, y que los lobbies pretenden obviar”.

El edil advirtió de que el Ejecutivo autonómico “desoye a la ministra Morant, que está reclamando a las comunidades aumentar la financiación de las universidades públicas para evitar la subida de notas de corte fomentada por la privada y garantizar que expedientes brillantes puedan acceder a determinados estudios sin depender de si su familia puede pagarlo”.

“Hoy es uno de esos días en los que, tarde o temprano, el Partido Socialista decepciona a la clase trabajadora y a la mayoría social”, afirmó Suárez, que acusó al Gobierno asturiano de “dejarse debilitar por intereses empresariales que poco tienen que ver con el fortalecimiento del sistema público”.

El concejal añadió que “decir que los dos modelos son complementarios es tratarnos de idiotas” y defendió que “creer que la universidad privada no va en detrimento de la Universidad de Oviedo es mentir públicamente”. En este sentido, alertó de que “no es casualidad que los nuevos títulos que van a vender sean de la rama sanitaria”, con matrículas “superiores a los 20.000 euros”.

IU llevará este debate al próximo pleno municipal al considerar que la llegada de las universidades privadas a Asturias “supone una devaluación del sistema educativo superior y de las políticas públicas en beneficio del negocio privado”.