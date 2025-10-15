Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, distinguido por la comunidad gallega en Asturias
El empresario mexicano será homenajeado con un acto previsto este viernes en el Auditorio Príncipe Felipe en el que se sorteará una camiseta firmada por toda la plantilla azul
La Asociación del Día de Galicia en Asturias reconoce este año al propietario del Real Oviedo, Jesús Martínez Patiño, con la insignia de oro del colectivo, además de nombrarlo socio de honor por su apoyo al deporte y los lazos de hermandad entre Galicia y Asturias. El acto oficial se celebrará este viernes, 17 de octubre, a las 18.00 horas en la sala principal del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.
El evento, que cada año reúne a representantes del mundo cultural, deportivo y social de ambas comunidades, contará con un programa especial en el que no faltarán la música y los sorteos entre los asistentes.
Durante la ceremonia se sortearán una camiseta del Real Oviedo firmada por toda la plantilla, una noche de hotel con alojamiento y desayuno, y un viaje en catamarán por los cañones del Sil (Orense) para dos personas, uno de los enclaves naturales más espectaculares de Galicia.
Música gallega y celebración
La jornada contará también con la actuación del cantante gallego Antonio Barros y de la pianista Ialma, que ofrecerán un repertorio con acento galaico y toques de emoción y nostalgia, en sintonía con el espíritu del Día de Galicia en Asturias.
El acto pretende reforzar los vínculos históricos y culturales entre ambas tierras vecinas, unidas por la tradición, el mar y una identidad compartida que cada año celebra la Asociación con distintos homenajes y actividades.
Invitaciones disponibles
Las invitaciones para asistir al evento pueden retirarse de forma gratuita en las dependencias del Centro Asturiano de Oviedo, situadas en la calle Uría, así como en el propio Auditorio Príncipe Felipe hasta completar aforo.
Un reconocimiento con raíces
Con esta distinción, la Asociación del Día de Galicia en Asturias quiere agradecer la trayectoria y el compromiso de Jesús Martínez Patiño, empresario y actual propietario del Real Oviedo, por su implicación con el club y con la sociedad asturiana. Su nombramiento como socio de honor simboliza el encuentro entre dos comunidades hermanas que comparten historia, valores y pasión por el deporte.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España
- El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
- El gran centro social que construirá Oviedo en el Calatrava: será el cuarto de la ciudad