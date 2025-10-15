Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, distinguido por la comunidad gallega en Asturias

La Asociación del Día de Galicia en Asturias reconoce este año al propietario del Real Oviedo, Jesús Martínez Patiño, con la insignia de oro del colectivo, además de nombrarlo socio de honor por su apoyo al deporte y los lazos de hermandad entre Galicia y Asturias. El acto oficial se celebrará este viernes, 17 de octubre, a las 18.00 horas en la sala principal del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

El evento, que cada año reúne a representantes del mundo cultural, deportivo y social de ambas comunidades, contará con un programa especial en el que no faltarán la música y los sorteos entre los asistentes.

Durante la ceremonia se sortearán una camiseta del Real Oviedo firmada por toda la plantilla, una noche de hotel con alojamiento y desayuno, y un viaje en catamarán por los cañones del Sil (Orense) para dos personas, uno de los enclaves naturales más espectaculares de Galicia.

Música gallega y celebración

La jornada contará también con la actuación del cantante gallego Antonio Barros y de la pianista Ialma, que ofrecerán un repertorio con acento galaico y toques de emoción y nostalgia, en sintonía con el espíritu del Día de Galicia en Asturias.

El acto pretende reforzar los vínculos históricos y culturales entre ambas tierras vecinas, unidas por la tradición, el mar y una identidad compartida que cada año celebra la Asociación con distintos homenajes y actividades.

Invitaciones disponibles

Las invitaciones para asistir al evento pueden retirarse de forma gratuita en las dependencias del Centro Asturiano de Oviedo, situadas en la calle Uría, así como en el propio Auditorio Príncipe Felipe hasta completar aforo.

Un reconocimiento con raíces

Con esta distinción, la Asociación del Día de Galicia en Asturias quiere agradecer la trayectoria y el compromiso de Jesús Martínez Patiño, empresario y actual propietario del Real Oviedo, por su implicación con el club y con la sociedad asturiana. Su nombramiento como socio de honor simboliza el encuentro entre dos comunidades hermanas que comparten historia, valores y pasión por el deporte.