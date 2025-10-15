Manifestación estudiantil por Gaza en Oviedo: "El acuerdo de paz no traerá justicia ni libertad para Palestina"

Tras la pancarta en la que se leía “Pararlo todo para parar el genocidio” se situaron centenares de jóvenes convocados en Oviedo por el Sindicato de Estudiantes en solidaridad con el pueblo palestino dentro de la jornada de huelga convocada en los centros educativos. La manifestación partió a las doce del mediodía de la plaza de La Escandalera para una hora después, tras rodear el Campo San Francisco, llegar ante el Ayuntamiento.

“Teníamos que volver a vaciar las aulas, llenar las calles y levantar bien alta la bandera de solidaridad con el pueblo palestino”, aseguró Anahí López, portavoz del Sindicato de Estudiantes. El acuerdo de paz firmado el pasado lunes en Egipto, indicó, “no supone un cambio para el pueblo palestino y está hecho a la medida de Trump y de Netanyahu para poder seguir machacando, masacrando y sacando lucro de las tierras palestinas”. Por eso, dijo, “creemos que es clave mantener la movilización en las calles”.

Destacó, además, el seguimiento de la huelga por parte de los alumnos, con “un 80%” en enseñanzas medias y un 60% en la Universidad. Trasladó Anahí López que desde el Sindicato de Estudiantes se considera que “la lucha tiene que continuar”. “La juventud estamos en primera línea y lo tenemos muy claro”, añadió. Por eso, volverán a salir a las calles “todas las veces que sea necesario”.

“El pasado 2 de octubre hicimos historia con la huelga estudiantil”, resaltó Emma Sánchez, del Sindicato de Estudiantes, ante los congregados en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo. “Hoy las aulas han amanecido vacías y estamos inundando las calles de solidaridad, rabia y dignidad”, comentó, señalando que este acuerdo de paz “no traerá ni justicia ni libertad para Palestina”. Los manifestantes corearon durante el recorrido por el centro de la ciudad lemas como “Dónde están, no se ven las sanciones a Israel” o “De norte a sur, de este a oeste la lucha sigue cueste lo que cueste”.