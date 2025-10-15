Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para "reactivar" esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava

La zona se «reactivará» tras estar herida por el traslado del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a la otra punta de Oviedo, es «fantástico» que todo el edificio vuelva a tener uso, «beneficiará» a Buenavista y «favorecerá» a los negocios de la zona. Estas son algunas de las reacciones de los hosteleros y vecinos del ovetense barrio después del paso dado por el Principado autorizando el aterrizaje de la Universidad Alfonso X el Sabio en la planta intermedia de la antigua galería comercial del Calatrava.

Un paso definitivo para la instauración de una oferta formativa con cuatro grados (Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia) y cinco másteres (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada, y Salud Pública y One Health). La implantación será gradual a lo largo de cinco años.

Cerrada desde 2019

La galería comercial del Calatrava cerró sus puertas en 2019 al echar el cierre las tiendas. En todo este tiempo, ha permanecido sin actividad y la única vez que volvió a abrir sus puertas fue la semana pasada para las comidas del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH). En total, 800 personas almorzaron durante tres días en el antiguo local de El Corte Inglés en la planta que da directamente a la calle. Allí, se instalará la Universidad.

En todo este tiempo, el Ayuntamiento ha hecho un arduo trabajo para este proyecto que, en palabras de José Antonio Fernández "reactivará Buenavista". "La zona, desde que marchó el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a La Cadellada, está bastante muerta y los más de 3.000 alumnos más profesores y personas que trabajarán en el edificio animarán la zona. Será muy bueno para el barrio", destacó mientras que el trabajo en la zona congresual del Calatrava, la actividad es frenética. Hoy, se inaugura la 55º Congreso de la Sociedad Española de Nefrología.

"Se necesitan más universitarios"

José Sánchez opina que en Oviedo falta juventud. "Se necesitan más universitarios y ellos darían más actividad diaria al barrio", cuenta para a renglón seguido recordar que fue un asturiano en la diáspora. "Estuve muchos años fuera en países como Suiza, Austria y Suecia". Ahora, puede teletrabajar desde su casa estando la sede de su empresa en Barcelona. "Me parece fantástico que esta parte del edificio se vuelta a utilizar, aunque me da un poco de pena que sea para una universidad privada".

Esta es la opinión del también vecino de la zona Cristofer Álvarez. Reconoce que esta iniciativa "traerá juventud a Buenavista y revitalizará el barrio", pero es un defensor de la educación pública. "Es un arma de doble filo porque es una pena que un edificio de este calibre esté sin mantenimiento".

La escasez de vivienda

Marta García pone el foco en la vivienda. El último informe publicado por el portal inmobiliario Idealista cuantifica que la media del metro cuadrado de una casa en venta en los barrios de Buenavista, La Ería y Montecerrao se situó en los 2.128 euros. El alquiler se quedó en 10 euros. "Hace cuatro años que compramos piso en el barrio y el precio, desde entonces, se ha revalorizado. Además, si viene la Alfonso X creo que seguirá incrementando el coste". Sin embargo, cree que este aterrizaje traerá actividad.

Menos trabajo con el traslado de HUCA

Iván Allonca y Luis Lastra también ponen el foco en el resto de edificios de alrededor sin uso. El primero es el propietario de Café Marfill y recuerda que llegaron a estar seis personas trabajando para atender a todos los clientes. "Ahora, somos tres". La mayoría son funcionarios que trabajan en las consejerías de la zona. "En cuanto salen, la zona se queda muy tranquila. Además, los fines de semana cerramos porque no es rentable". Es por ello que considera que el aterrizaje de la Alfonso X "beneficiará al barrio".

El segundo opina que la llegada de la Alfonso X «revitalizará la zona», pero necesitan más. «Queremos que vuelva también a la actividad el antiguo HUCA y la plaza de toros, pero es bueno que estas tres plantas del Calatrava no continúen más tiempo paradas». También Lydia Elguezábal, de Llambionadas, cree que este proyecto universitario «nos beneficiará porque la mayoría de la gente es joven que disfruta alternando». «También nos beneficiará el centro social»