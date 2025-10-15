Oviedo, paraíso del trail: Así son los nuevos circuitos homologados para correr por el Naranco

El Monte Naranco se prepara para convertirse en el gran pulmón deportivo de Oviedo. El Ayuntamiento ha decidido sumarse al “PlanTRAIL50”, una iniciativa nacional que prevé la creación de 50 centros permanentes de trail running en España, con el sello oficial de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). “Queremos que el Naranco sea un punto de encuentro entre deporte, naturaleza y turismo activo”, señalan desde la concejalía de Deportes, liderada por Conchita Méndez, que ya ha comenzado los trabajos de señalización de las dos primeras rutas.

El nuevo Trail Running Center (TRC) Naranco “Oviedo, Origen del Camino” ofrecerá tres recorridos balizados con distintos niveles de dificultad, pensados para corredores de todos los perfiles. “El objetivo es que cualquiera, desde quien se inicia hasta los más experimentados, pueda disfrutar de la montaña con seguridad y rutas perfectamente señalizadas”, explican los técnicos del proyecto, que reforzará la oferta de cara a la distinción de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte en 2026.

Tres rutas para todos los públicos

Los itinerarios comparten punto de inicio en la calle Hangzhou, en la zona de Prados de la Fuente, donde se ubicará la futura pista cubierta de atletismo de la capital del Principado, y se adentran por los caminos del Naranco en forma de bucles combinables.

La Ruta 1 (R1), de 8,2 kilómetros y nivel Verde, está pensada para quienes se inician en el trail. Asciende suavemente hasta el Pico Paisano (634 m), pasando por algunos de los iconos más visitados de la ciudad: Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo o la Fuente de los Pastores. “Es ideal para empezar, con firme ancho y vistas espectaculares de la ciudad”, apuntan varios corredores locales que ya han probado parte del trazado.

El trazado de la Ruta 1 / LNE

Para quienes buscan un reto mayor, la Ruta 2 (R2) eleva la distancia hasta los 11,5 kilómetros y la dificultad al nivel Azul, con 622 metros de desnivel acumulado. El recorrido repite el paso por el Sagrado Corazón, suma el Pico La Rasa (624 m) y el Monumento a El Tarangu, y alterna pistas con senderos más técnicos.

En verde, el trazado de la ruta 2. / LNE

En 2026 está prevista la señalización de la Ruta 3 (R3), de nivel Rojo, que tendrá 23 kilómetros de longitud y estará destinada a corredores con experiencia que busquen un recorrido más largo y técnico.

Deporte, turismo y sostenibilidad

El TRC Naranco forma parte del nuevo modelo español de centros permanentes de trail running, que combina vertiente deportiva y turística. Todas las rutas contarán con señalización oficial y homologada por la RFEA, paneles informativos y acceso gratuito.

“Es un recurso que refuerza la imagen de Oviedo como destino deportivo sostenible, vinculado al Camino de Santiago y al disfrute responsable de la naturaleza”, subrayan fuentes municipales.

Con esta iniciativa, Oviedo se convierte en la segunda localidad de Asturias, tras Cangas de Onís, en integrar su entorno natural en la red estatal de Trail Centers, reforzando su apuesta por un turismo activo y saludable que mira a la montaña sin salir de la ciudad.