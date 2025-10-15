Pablo Carriedo, en el centenario del escritor ovetense: "Ángel González fue poeta, funcionario y comunista clandestino"

Poética y vida son inseparables cuando se habla de Ángel González. Una y otra se entretejieron ayer en el transcurso de la primera jornada del Congreso Internacional "Recuerdo y homenaje en un aniversario: Ángel González (1925-2025)" con el que la Universidad, a través de la Cátedra Ángel González, conmemora el centenario del nacimiento del poeta ovetense. Fue así desde primera hora, con la conferencia inaugural del catedrático de la Universidad del País Vasco Juan José Lanz, en un acercamiento histórico a su poesía, y así continuó durante la mañana, con un par de ponencias más centradas en los aspectos literarios y, como cierre, una dedicada a la militancia política del escritor.

Ángel Prieto de Paula, crítico literario y catedrático de Literatura Española en la Universidad de Alicante, afrontó la poética de Ángel González como heredera de una tradición. El poeta de la Generación del 50, dijo, "conoce absolutamente los trucos de taller", tiene "una métrica tan asombrosa como la de Blas de Otero" y "siempre se guarda un as en la manga". Tras él, Rocío Badía, profesora de Lengua Española y Literatura Comparada de la Complutense, analizó las "construcciones de la imagen de Ángel González desde el texto, el gesto y la recepción".

La mañana acabó con Pablo Carriedo, filólogo leonés y profesor de la Universidad Internacional de Valencia, que exploró la militancia de Ángel González con el Partido Comunista. La del poeta fue, dijo, "una implicación muy rotunda, muy estrecha y muy arriesgada". Recordó que su piso en la plaza de San Juan de la Cruz, en Madrid, sirvió de piso franco de la organización donde se escondieron Jorge Semprún, cuando viajaba a España oculto bajo una falsa identidad, haciéndose pasar por Federico Sánchez, y el pintor José Ortega, que hacía escapadas para organizar al colectivo Estampa Popular. "Ángel González vivió una triple vida" bajo la dictadura franquista, según el profesor de la universidad valenciana, "fue funcionario, poeta y militante comunista clandestino".

La primera jornada de congreso dedicado a Ángel González concluyó en el teatro Campoamor, con un recital poético en el que participaron los poetas Fernando Beltrán, Aurora Luque, Álvaro Salvador, Benjamín Prado y José Luis García Martín.

Poesía e historia, en la inauguración

Con una conferencia del catedrático de Literatura Española de la Universidad del País Vasco Juan José Lanz sobre "la poesía de Ángel González como documento histórico" arrancó ayer el congreso académico organizado con motivo del centenario del poeta. Al acto inaugural asistió la consejera de Cultura de Cultura, Vanessa Gutiérrez.

La directora de la Cátedra Ángel González, Araceli Iravedra, y Juan José Lanz, en el Aula Magna de la Universidad. / Luisma Murias