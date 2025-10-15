Pedro Guerra: "Los poemas de Ángel González tienen la música dentro"

El cantautor tinerfeño Pedro Guerra y con él varios centenares de oficiantes invocaron el espíritu poético de Ángel González. Ángel González respondió a sus plegarias y sus versos se encarnaron en la voz de su amigo. Sucedió en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo, esta tarde, en una atmósfera de absoluto recogimiento. Allí se hizo oír, viva y vigorosa, la voz de Ángel González a través de sus poemas. Pedro Guerra interpretó las canciones de "La palabra en el aire", el trabajo discográfico que surgió de la colaboración entre el literato y el músico. Ángel ponía los versos, Pedro los acordes. Esta tarde desveló su secreto: "Los poemas de Ángel González son de una gran musicalidad; yo no les puse música, solamente los leí, la música ya estaba dentro".

El recital de Pedro Guerra ponía el colofón a la segunda jornada del Congreso "Recuerdo y homenaje en un aniversario: Ángel González (1925-2025)", con el que la Cátedra de la Universidad de Oviedo que lleva el nombre del poeta ovetense y vela por su legado literario conmemora el centenario de su nacimiento. Era también uno de los actos que, entre una amplía programación académica, había levantado más expectativas y cumplió con ellas sobradamente.

A la hora en la que el concierto debía dar comienzo, las siete y media de la tarde, los bancos del Paraninfo estaban llenos, se había acomodado público a los lados del estrado y la cola seguía asomando por la calle San Francisco. La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, había tomado asiento en primera fila, junto al poeta Álvaro Salvador, y por los alrededores, entre el público, se distinguía a la directora de la Cátedra Ángel González, Araceli Iravedra; los poetas Francisco Díaz Castro y Fernando Beltrán; la profesora de Literatura de la Universidad Nacional Mar de la Plata, de Argentina, Marcela Roma, que había leído la ponencia inaugural de la sesión de ayer.

Pedro Guerra entró por la puerta lateral, desde el patio, con la guitarra en la mano, pantalón vaquero y camiseta negra, empezó a cantar: "Estos poemas los desencadenaste tú, como se desencadena el viento...". La sala en penumbra y un par de focos iluminándolo directamente, él solo sobre el escenario. "Gracias por la invitación para hacer este concierto, desde que Ángel González no está, desde 2008, he tenido la posibilidad de hacer 'La palabra en el aire' muy poquitas veces", dijo, como saludo al público y avanzando el contenido del recital. De aquel trabajo discográfico, fruto de su colaboración con Ángel González, fueron la mayoría de las canciones que interpretó, pero entre ellas intercaló alguno de sus temas más populares, "El marido de la peluquera" y, ya en los bises, "Contamíname", en la que recordó a otro asturiano decisivo en su carrera, Víctor Manuel.

Pero eso llegaría más adelante. Antes, Pedro Guerra relató que con catorce años se presentó a un concurso de poesía en el instituto y lo gane. El premio fue un lote de libros de poesía. "Fue el descubrimiento de la poesía", contó y a partir de ahí se convirtió "en un lector compulsivo", que elegía los libros a ciegas en las bibliotecas y las librerías. A Ángel González y a su poesía los conocería algo más tarde, a través de la revista literaria "Quimera", en sus páginas leyó una entrevista al autor de "Áspero mundo" y entre las preguntas y las respuestas, intercalados, fragmentos de sus poemas.

Quien le iba a decir entonces que tiempo después el periodista Juan Cruz, tinerfeño como él y amigo compartido con Ángel González acabaría presentándoles, y que ambos se entenderían tan bien. Pedro Guerra puso música a sus versos - "Ángel era muy exigente con la musicalización de sus poemas", admitió- y "La palabra en el aire" echó a volar. Juntos ofrecieron un concierto en Oviedo, grabaron un disco e hicieron una minigira, con ocho actuaciones. "Fue toda una experiencia", reconocía nostálgico Pedro Guerra esta tarde. "Poder volver a cantar estas canciones es todo un lujo", aseguró y se lanzó a por ellas. A lo largo de algo más de una hora fue desgranando canciones y versos, unas veces de Ángel González y otras suyos: "Así nunca volvió a ser", "Daniela", "Tango de madrugada", "Ofrenda", "Mientras tú existas", "Por aquí pasa un río", "Vals del atardecer", “Donde pongo la vida pongo el fuego” -que el cantautor reconoció con el "hit" de "La palabra en el aire", versionada por Miguel Ríos, y luego por Miguel Poveda con Ana Belén y Miguel Ríos-... Acabó con "Me basta así", "el poema de amor más hermoso de la historia de la literatura, diría yo", y no se hizo de rogar, enseguida emprendió el bis, "Contamíname", y dejó una reflexión: "Ayer en la radio, escucha hablar de la cantidad de emigrantes españoles, los canarios que emigraron a Argentina, Venezuela, Cuba, Estados Unidos... Y uno espera que los hayan tratado un poquito mejor de lo que quieren tratar a la gente que viene aquí por la misma razón".

Fue cantando y contando. "Ángel era un gran amante de la música, Susana (Rivera) preparó una antología que editó Visor" son sus poemas musicados y en el "Libertad 8", el local de Madrid donde Pedro Guerra empezó a cantar, antes que él cantó Ángel González, que se encontraba allí con Juan Cruz.

Esta tarde, además de cantar sus versos y reconocer su genio poético, Pedro Guerra declaró su rendida admiración por Ángel González como ser humano, por "lo buena persona que era y lo poco egocéntrico que era; no era un hombre que hablara por hablar, escuchaba, sabía escuchar, no importaba a quien fuera". Recordó que en uno de sus encuentros familiares Ángel González "acabo charlando profundamente con nuestra hija del parchís, porque le gustaba mucho jugar al parchís. La hija de Pedro Guerra no tendría por aquel entonces más de ocho años.

El congreso académico por el centenario de Ángel González concluye mañana, jueves; las sesiones se reanudarán a las diez de la mañana en el Aula Magna de la Universidad, con varias mesas redondas en la que intervendrán expertos de las universidades de Oviedo, Granada, las Islas Baleares, Murcia y la Texas State University. A las dos y media de la tarde, se dará por clausurado.