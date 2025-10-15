Primeros atascos en Oviedo por la obra de Luis Oliver: "He tardado casi 30 minutos en salir de Ciudad Naranco"

La primera prueba de fuego ha servido para darles la razón a los vecinos de Ciudad Naranco: las obras para habilitar un ramal de entrada al barrio desde la autovía que une Oviedo con Gijón (AS-II) van a traer consigo "graves atascos", sobre todo a las horas punta. Y así ocurrió la mañana de este miércoles. Bien temprano, alrededor de las ocho, cuando comienza el ajetreo de los centros educativos de Ciudad Naranco, a la hora que los conductores de toda la zona oeste de Oviedo cruzan el barrio para tomar la AS-II e irse a trabajar a los polígonos, o a Gijón, se formó un "importante colapso" en la zona. "He tardado casi 30 minutos en salir de Ciudad Naranco", explica Ramón Suárez.

Suárez tiene el garaje cerca de las Ursulinas y trabaja en Gijón. "He tardado más en llegar a la rotonda de Luis Oliver que desde ahí a mi oficina", asegura este vecino de Ciudad Naranco. Mientras tanto, el grupo de Whatsapp de la asociación vecinal Activa Ciudad Naranco echaba humo. "Buenos días, tráfico intenso en Coronel Bobes", escribía una vecina a las 07:55 horas. "A las ocho de la mañana llegaba la caravana hasta el final de la calle Santiago de Compostela", añadía otro integrante del chat haciendo referencia a un punto que está a tiro de piedra de la Pista Finlandesa.

Colas interminables

Algunos conductores también aseguran que los problemas ya comenzaron la tarde anterior. "Ayer (por el martes) tardé 25 minutos desde la rotonda de Luis Oliver hasta los Alsas", asegura otro vecino de Ciudad Naranco. "Las colas también se notan en la autovía, antes de entrar en la glorieta. Va a haber días en los que esto se converta en un auténtico caos", añade.

Mientras tanto, los agentes de la Policía Local tratan de minimizar las consecuencias de las obras regulando el tráfico en la misma rotonda de Luis Oliver, donde se ha cortado el carril de acceso a Ciudad Naranco, y en más ubicaciones propensas al colapso. "Están en la glorieta, en la calle Pepe Cosmen para controlar la entrada al barrio, en la zona de Santiago de Compostela... La verdad es que eso se está haciendo y ayuda. Si no fuese por eso el problema sería enorme", dicen los veccinos de Activa Ciudad Naranco.