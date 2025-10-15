“Los técnicos confirman: la marquesina y el gasómetro de la Fábrica de Gas de Oviedo están en ruina irrecuperable”

Dos de los elementos más emblemáticos de la antigua Fábrica de Gas de Oviedo, la marquesina del parque de carbones, obra del ingeniero Ildefonso Sánchez del Río, y el depósito del gasómetro, presentan un estado de deterioro estructural extremo que hace inviable su recuperación. Así lo concluyen sendos informes municipales elaborados por la Concejalía de Planeamiento y Gestión Urbanística, que avalan la declaración de ruina física y económica de ambas construcciones.

Los documentos, firmados por la arquitecta municipal Patricia Peliz Pérez tras visitar el espacio, analizar el estado de ambas edificaciones y examinar los informes aportados por la propiedad—la sociedad Camín de la Victoria SL, del grupo Ginkgo— para solicitar la declaración de ruina irrecuperable, sostienen que las patologías estructurales de ambos elementos superan los umbrales que, según la normativa, determinan cierto riesgo de derrumbe: que sea necesario reconstruir más de un 33% y que el coste de recuperación supere el 50% del valor del edificio.

En el caso de la marquesina, se indica que «presenta deformaciones en vigas, desplome de pilares, pérdidas de recubrimiento y corrosión grave de las armaduras», con un nivel de daño que afectaría a más de un tercio de su estructura, lo que obliga a reconstruir partes esenciales como la losa, el 50% de los pilares y todas las vigas principales, que evidencian un riesgo de derrumbe.

Respecto al gasómetro, el informe concluye que su depósito metálico —el gran tambor que coronaba la estructura— se encuentra tan deteriorado que sería necesario reconstruir el 100% de las cerchas, la cúpula y las chapas del tambor. Además, las labores de descontaminación del suelo bajo ambos elementos, obligatorias por la normativa, exigen desmontar parte de esas estructuras, lo que compromete aún más su estabilidad.

El concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, confirmó ayer que «los informes emitidos por los técnicos municipales avalan la declaración de ruina tanto física como económica de los dos elementos protegidos, marquesina y gasómetro» (en este último caso, circunscrita a su depósito metálico).

Cuesta añadió que los técnicos «constatan un deterioro muy notable» y recordó que la tramitación de ambos expedientes requiere el pronunciamiento de la Consejería de Cultura, por tratarse de elementos incluidos en el Catálogo de Edificios de Interés del concejo. «Con carácter inmediato se remitirán los dos expedientes al Principado», precisó el segundo teniente de alcalde.

Los informes municipales suponen un respaldo técnico a la tesis de Ginkgo, que ya había defendido públicamente que la marquesina y parte del gasómetro son irrecuperables y que su reconstrucción resultaría desproporcionada. Más recientemente, Patxi Mangado, el arquitecto al frente de la rehabilitación, se expresó en términos similares en una entrevista publicada en este diario.

La Fábrica de Gas, entre las calles Paraíso y Postigo Bajo, se encuentra en proceso de descontaminación y transformación urbana, con un proyecto que prevé mantener parte de las estructuras originales y abrir el recinto al uso ciudadano. La decisión final sobre el futuro de la marquesina y el gasómetro queda ahora en manos del Principado, que deberá pronunciarse sobre los informes.

Visitas

Por otra parte, el grupo municipal de IU denunció ayer «la opacidad y la información incompleta» sobre los planes de futuro para la Fábrica de Gas que, a su juicio, «genera incertidumbre entre los vecinos»Reclaman la organización de visitas al edificio par despejar sus dudas sobre el futuro para la zona. «El equipo de gobierno debería de estar a la altura de la mayoría social que quiere proteger el patrimonio de su ciudad, afirmó el portavoz, Gaspar Llamazares.

A este respecto, Cuesta replicó a la coalición con ironía: «¿Para qué necesitan que se abran las puertas si con ellas cerradas parecen tener siempre elementos de juicio y crítica suficientes?». Aun así, consideró «muy positivo», que los ciudadanos puedan conocer el proyecto de recuperación de este espacio cerrado desde 1985.