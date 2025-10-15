Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
Los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del varón, que fue hallado en el interior de una tienda de campaña instalada en el local, un conocido bar cerrado hace años
La tranquilidad de la calle El Rayo, en el barrio ovetense la Tenderina, se rompió la tarde de este miércoles con la aparición del cuerpo sin vida de un joven de 22 años en el interior de un edificio abandonado. El hallazgo, que generó alarma y expectación entre los vecinos, tuvo lugar en torno a las 17.00 horas en el número 58, donde antaño funcionó el conocido bar Casa Kilo, cerrado hace ya varios años.
El joven fue encontrado dentro de una tienda de campaña instalada en el interior del inmueble, en la que solía pernoctar. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional, además de una ambulancia convencional y una UVI móvil, cuyos sanitarios trataron de reanimar al varón sin éxito. Finalmente, los equipos médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.
Investigación abierta
Fuentes policiales confirmaron que las causas del deceso están siendo investigadas, aunque todo apunta a una posible sobredosis por consumo de sustancias tóxicas, sin descartar por el momento otras causas naturales.
Un edificio con mala fama
La noticia ha causado consternación entre los vecinos de la zona, que aseguran que el edificio llevaba tiempo ocupado por personas sin hogar. “Ahí se meten a dormir desde hace mucho tiempo, estamos constantemente llamando a la policía: el otro día desalojaron a nueve personas”, comenta una residente de la calle, que prefiere no dar su nombre.
Otros aseguran que el inmueble se había convertido en un foco de conflictividad, con consumo de drogas y ruidos a altas horas. “Da miedo pasar por ahí de noche. Hace tiempo que debería estar tapiado porque se pelean constantemente”, lamenta otra vecina, quien asegura que la propiedad, una constructora, lleva años tramitando un posible derribo.
Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer lo sucedido en este suceso que ha generado inquietud en una de las zonas más tranquilas del oeste de Oviedo.
