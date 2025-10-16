El CAI Naranco visita la Comisaría de la Policía Nacional

Usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) Naranco y sus monitores visitaron las instalaciones de la Policía Nacional. El grupo, formado por quince personas, se trasladó a las dependencias de Buenavista para conocer de cerca el trabajo diario que desempeñan los agentes.

Los policías les explicaron cuáles son las funciones y responsabilidades de un agente, destacando la importancia de su labor para la seguridad y el bienestar de la comunidad. Los usuarios del CAI Naranco pudieron ver de cerca los drones que utiliza la Policía Nacional y también a Ragnar, pastor alemán, y Pepe, braco alemán, integrantes de la unidad canina. Y componentes de la unidad de Prevención y Respuesta explicaron en qué consiste su labor, señalaron desde la Policía Nacional. Además, los agentes ofrecieron una visita por diferentes dependencias de la Comisaría ovetense, incluyendo las oficinas y otras instalaciones que son clave para el funcionamiento diario del cuerpo policial. Las dependencias de Buenavista cumplieron ya 78 años. Fueron inauguradas en 1947.

Seis años antes, en octubre de 1941, se puso la primera piedra para la construcción de las instalaciones policiales.