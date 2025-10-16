El Camino Primitivo, la milenaria ruta que sale de Oviedo, sigue en auge y ya suma este año mil peregrinos más que en 2024

El Camino Primitivo, la ruta jacobea que nació en Oviedo hace más de doce siglos años de la mano de Alfonso II, sigue ganando adeptos. A falta de dos meses y medio para que acabe el año, ya han llegado a Santiago a través del trazado con salida desde la capital asturiana 26.089 peregrinos, lo que supone 1.620 más que a lo largo de todo el 2024, cuando se batieron todos los récords de la serie histórica tras alcanzar los 24.469 caminantes.

El dato confirma el buen momento de la ruta más antigua a Santiago, que no solo mantiene el tirón tras el último Año Santo, sino que además atrae cada vez más visitantes internacionales. Según los registros, el 54% de los peregrinos que recorren el Camino Primitivo son extranjeros, tres puntos más que el año pasado, cuando la llegada de foráneos ya alcanzó niveles hasta entonces desconocidos.

Entre ellos destacan los estadounidenses, que encabezan con claridad el listado de nacionalidades, seguidos por italianos, alemanes y franceses. "Se nota que muchos vienen buscando una experiencia más auténtica y tranquila que la del Camino Francés", señalan fuentes municipales.

En el albergue municipal El Salvador, ubicado en un local del complejo del Seminario Metropolitano, en Prao Picón, todavía se respira ambiente jacobeo. Lourdes Campillo, presidenta de la Asociación Astur Leonesa de Amigos del Camino encargada de la gestión del equipamiento, confirma que la ruta jacobea está de moda. "Todavía vienen muchos peregrinos, aunque no sea a niveles del verano, este año hemos notado un claro repunte en otoño", asegura.

Desde el albergue señalan que el perfil del caminante ha cambiado. "Ahora hay más gente que viene de fuera de Europa, sobre todo norteamericanos. Muchos aprovechan unos días para conocer Oviedo antes de empezar la ruta", indican.

El crecimiento del Camino Primitivo consolida a Oviedo como punto de referencia del turismo cultural y deportivo, en un momento en el que el Ayuntamiento busca reforzar su vínculo con el monte Naranco y el senderismo. El flujo de peregrinos supone también un revulsivo económico para hosteleros y alojamientos de la ciudad, especialmente fuera de la temporada alta. "Hay días en octubre que todavía llegan grupos numerosos", coiciden hosteleros y alojamientos.

Con el ritmo actual y una vez superado el récord absoluto de la serie histórica de peregrinos, todo apunta a que el Camino Primitivo continuará creciendo en los próximos años. La concejalía de Turismo, dirigida por Alfredo García Quintana, pretende seguir apostando por la marca "Oviedo, origen del Camino", que en el último lustro ha impulsado la promoción de la ciudad como destino religioso, con la vista puesta en los próximos años jacobeos, que tendrán lugar en 2027 y 2032.