El centro de la alfarería de Oviedo coge velocidad: "Tiene un indudable interés social"

Nuevo paso para la construcción del demandado centro de alfarería de Faro. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado este miércoles el anuncio de que el estudio medioambiental se encuentra ya en la fase de información pública. A través de la plataforma del Principado, se puede consultar toda la documentación para la construcción de un equipamiento cultural con "indudable interés social" porque se dará "visibilidad a una actividad artesanal especialmente relevante en esta localidad de Oviedo".

La alfarería, una importante industria

Faro es sin duda una localidad pionera en la cerámica asturiana. Desde hace más de dos siglos acoge los talleres que se dedicaban a la fabricación de ollas, jarros y otras vasijas de barro. "Su alfarería llegó a constituir toda una importante industria, sobre todo a lo largo del siglo XIX, cuando los artesanos abastecían al centro de la región de los utensilios domésticos propios de la época", según se explica en el documento medioambiental estratégico.

La apertura de la fábrica de loza de San Claudio perdiendo la alfarería de Faro el protagonismo que tenía. En la actualidad, queda un único taller y, desde hace años, a través de la Asociación de Amigos de la Alfarería de Faro, se demanda la creación de un centro de alfarería para llevar a cabo "diversas actividades de promoción, como jornadas de estudio, informes patrimoniales, visitas interpretativas, la organización anual del Premio Barbón de Faro o la asistencia a ferias, como la Feria de Cerámica Creativa de Oviedo", añaden los redactores del estudio de implantación.

Una demanda de mucho tiempo y un empeño

Es un empeño del Alcalde, Alfredo Canteli, dar cumplimiento a esta petición. El lugar elegido es una parcela de titularidad municipal que se encuentra próxima al alfar de Fornaxe, que recientemente ha sido incluido dentro del Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA).

El edificio se hará sobre una superficie edificable de 500 metros cuadrados y contará con una planta dividida en tres volúmenes. Cada uno de ellos constará de 100 metros cuadrados.

En las obras se utilizarán materiales tradicionales en las edificaciones para su integración en el entorno y el acceso a la parcela será por la parte sur. Para ello, se pavimentará el camino existente utilizado, en la actualidad, para labores agrícolas. Contará, además con un aparcamiento con siete plazas para el público general y otra será accesible. Las obras costará más de medio millón de euros.