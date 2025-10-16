Cuesta más de 2 millones de euros y supera los 350 km/h: así es el increíble superdeportivo que Fernando Alonso tiene en el garaje de casa

Es lo más parecido a un coche Fórmula 1 en la calle y lo tiene (cómo no) en el garaje de casa el piloto asturiano Fernando Alonso. Se trata del Aston Martin Valkyrie, un increíble superdeportivo que cuesta más de 2 millones de euros (o incluso 3), que supera los 350 kilómetros por hora y pasa de 0 a 100 en 2,5 segundos.

De este deportivo tan especial, que fue diseñado en el Reino Unido, solo hay 150 unidades en las carreteras de todo el mundo. Sus características son asombrosas. Tiene un motor híbrido V12 de 6,5 litros, es capaz de superar las 11.000 revoluciones por minuto (se aconseja por ello conducirlo con auriculares), acelera de 0 a 100 en menos de 3 segundos y supera los 350 km/h. El Aston Martin Valkyrie es, además, un coche de lujo muy ligero, de tan solo 1.270 kilos.

Personalizado

El modelo que tiene el ovetense Fernando Alonso está personalizado. Es verde y está inspirado en el AMR24, nombre del monoplaza de la marca en la Fórmula 1 y cuyo volante dirige el asturiani. La fibra de carbono está omnipresente incluso en el interior, y el logotipo de Fernando Alonso está bordado hasta en el reposacabezas.

Fernando Alonso con su coche / Aston Martin

Además, el pedal del acelerador de aluminio lleva grabada la cifra 14, en honor al número de competición que utiliza el piloto asturiano desde 2014 y con el que se proclamó campeón del mundo de karting ya en el año 1996.

"Es difícil expresar con palabras lo mucho que he esperado este día. Sentarme al volante de mi propio Valkyrie, en cuyo diseño he trabajado tan estrechamente con el equipo de Q by Aston Martin, es sin duda un día que recordaré. El Valkyrie es realmente un coche de Fórmula 1 hecho para la carretera, que incorpora muchos de los conocimientos y la tecnología de toda la experiencia que Aston Martin tiene en la pista. Estoy deseando salir con él a la carretera", escribió Alonso en su redes sociales coinciendo con la entrega del super vehículo.

Con Melyssa Jiménez de copiloto

Aunque lo tiene bien guardado en su garaje, al asturiano ya lo hemos visto en alguna ocasión con su Aston Martin Valkyrie, como pasó en Mónaco, con su novia, la periodista Melyssa Jiménez. Ambos necesitaron un poco de ayuda para poder salir, ya que sus puertas se abren al estilo del coche de Batman, en modo murciélago.

Cuánto cuesta esta joya

Por su alto grado de personalización, el precio exacto del superdeportivo de Fernando Alonso es una incógnita. No obstante, el valor de un Aston Martin Valkyrie se estima en unos 2,5 millones de euros. Hay unidades que superan los 3 millones.