El Desarme en formato mini: dieciséis restaurantes de Oviedo ofrecen las populares recetas en un pincho

Los garbanzos con bacalao y los callos al estilo Oviedo ya están en formato mini en dieciséis restaurantes de la capital asturiana. Otea presentó este jueves los bocados del Desarme, que estarán disponibles en los establecimientos hosteleros hasta el día 26. Cada uno ofrecerá una tapa distinta -el precio estará adaptado a cada unos de los pinchos- y, de esta forma, los bares que no tienen servicio de comidas también se suman a esta Fiesta de Interés Turístico Nacional. "Esta es una iniciativa de minicocina y se suma a la tradición que iniciados en Semana Santa", explicó el vicepresidente de la patronal, Fernando Corral.

El número de restaurantes

En total, 71 restaurantes cocinarán a fuego lento los dos platos con el arroz con leche como colofón. También cuatro hoteles ofrecerán diferentes escapadas para degustar uno de los menús más antiguos de España. Sus orígenes se remontan al siglo XIX. "La ciudad está on fire. No solo por el Desarme; también por los congresos y toda la gran actividades que hay y que vienen a complementar esta fiesta", destacó Corral.

Unos buenos datos que le permiten concluir que los hoteles tienen "plena ocupación" y esto también se nota la afluencia de clientes en los restaurantes. "Estas jornadas gastronómicas cada vez están cogiendo más fuerza y son más conocidas. La declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional es un espaldarazo de cada a la promoción fuera de Asturias".

El siguiente reto

El siguiente reto es ser Fiesta de Interés Turístico Internacional. El presidente de la cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios, quiere conseguir este objetivo en 2031 y por el camino desea involucrar a los centros asturianos que hay a lo largo de todo el mundo. El año pasado ya enseñaron la riqueza de estos platos en Buenos Aires (Argentina) y los hosteleros quieren seguir por este camino. "Quiero agradecer a De Dios, al Ayuntamiento y a José Luis Álvarez Almeida desde la presidencia de Hostelería de España todo lo que están haciendo", enfatizó Corral. Precisamente, él es uno de los dos vicepresidentes que se puede poner en los próximos meses al frente de Otea con la dimisión de Almeida a finales de año. "La decisión la tomarán en su momento los hosteleros y nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar por la hostelería", comentó.

La delicia de Casa Ramón

Mientras tanto, el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana; así como los cofrades degustaban el bocado del Desarme preparado por el equipo de Casa Ramón. Se trata de un pincho con una base del caldo de los callos acompañado de un trozo de bacalao al pil pil. También lleva los garbanzos, la cebolla asada y especias. "Lo que hacemos es un eequilibroentre los dos sabores más fuertes", detalló Ignacio Estanito, encargado de este emblemático restaurante del Fontán.

El resto de restaurantes

Los otros restaurantes participantes en los bocados son: A Feira Carbayón, El Bodegón de Teatinos, Casa Amparo, Casa Ramón, Doña Concha, Dr. Peña. El Dólar, El Mono que Lee, El Tizón; Felechosa Casa Nueva, Jamón Jamón, La Leyenda del Gallo, La Puerta de Cimadevilla, La Quinta de Adri, La Taberna de la Catedra y No Te Cortes con el Jarmón /Casa González Suárez.