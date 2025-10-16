Eduardo Martín Cardona, el hombre que empezó doblando camisetas y fue director de Zara España

«Todos queremos que nos quieran». Este es una de las frases más utilizadas por Eduardo Martín Cardona, uno de los principales expertos en retail en España, y que a partir de las diez de la mañana del viernes estará en el talud de La Ería en una jornada en la que se fusionará el talento con la empresa. A lo largo de las conversaciones que mantendrá con diferentes alumnos y emprendedores, recordará cuando un día le pararon por la calle cuando estaba estudiando en Madrid. «Me preguntaron si quería ser dependiente de Zara; respondí que obviamente, no. Ni mucho menos». Al final, acabó aceptando y llegó a convertirse en director de Zara España. Se puede definir su vida profesional como un reto constante que ha superado con soltura.

Dependiente en la sección de mujer

Su experiencia comenzó como dependiente en la sección de mujer. A media jornada. «Al poco tiempo era el mejor vendedor de España; se me daban bien hablar con las personas y me pidieron que fuese segundo encargado en la tienda de Gran Vía». Inditex siguió creciendo con Pull and Bear y se asentó en la misma calle madrileña. «Me fui de encargado y me dijeron que mi jornada laboral ya no era de cuatro horas, sino de todo el día».

Los buenos resultados continuaron y se trasladó a vivir La Coruña. Pasó de doblar camisetas a buscar locales, contratar personal y hacer todo lo necesario para expandir la marca. «Inaugurábamos trescientas tiendas al año y un día me mandaron a Amberes a la inauguración de una de ellas».

Su primer encuentro con Amancio Ortega

Este iba a ser su primer encuentro cara a cara con Amancio Ortega. El día señalado en el calendario llegó y un compañero avisó a Martín Cardona que el empresario había llegado a la tienda. «En este momento, estaba en un probador enseñando a un dependiente a coger los bajos del pantalón a un cliente». Tardó unos minutos en salir y cuando lo hizo, el fundador de Inditex ya se había ido.

Al día siguiente, y de vuelta en Arteixo, fue el encuentro definitivo. «Me dijo que al día siguiente empezaría a trabajar con él» y, de esta forma comenzó una etapa en la que acabaría siendo director de Zara en España. Sin embargo, la gran carga de trabajo restaba tiempo a su familia. Tiene cuatro hijos y cambió a Victorio & Lucchino. Su vida profesional le ha llevado por medio mundo, aunque dice que no es «un cobarde» porque nunca se animó a crear su propia empresa. «Emprendedor se nace, no se hace».