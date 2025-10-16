Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
La franquicia cuenta con más de 350 establecimientos en 40 países, la mayoría en el país galo
Un gigante mundial de la perfumería prepara su inminente aterrizaje en Oviedo. La capital del Principado será escenario este viernes de la inauguración oficial de un establecimiento llamado a reforzar la oferta de su corazón comercial. La firma francesa Adopt Perfums, especializada en perfumes de elaboración propia y precios asequibles, abre esta semana su primera tienda en Asturias, concretamente en el número 22 de la calle Uría.
La llegada de la marca se produce a escasos días de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, uno de los grandes acontecimientos del año, que llenará la ciudad de visitantes y actividad. La apertura coincide así con un momento de máxima proyección para el comercio local.
Adopt Perfums, fundada en 1986, cuenta actualmente con unas 350 tiendas repartidas por 40 países, de las que 220 están están en Francia. La enseña destaca por su modelo de perfumería de autor a precios accesibles, con fragancias creadas íntegramente por su propio equipo de perfumistas en Francia. Sus perfumes son comercializados en más de 2.600 puntos de venta.
La nueva tienda ovetense abrirá bajo el modelo de franquicia, con el objetivo de consolidar la presencia de la marca en el norte de España y captar nuevos clientes en un mercado en expansión.
Con esta apertura, Oviedo suma un nuevo referente internacional a su oferta comercial, reforzando la vitalidad de la calle Uría, donde se concentran algunas de las principales firmas nacionales e internacionales.
