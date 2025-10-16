Las fiestas de San Mateo de Oviedo ya tienen su primer artista confirmado para 2026: será el penúltimo concierto de un aclamado artista

Hace menos de un mes que acabaron las fiestas de San Mateo de la edición de 2025 y ya se ha cerrado el primer artista para los festejos del año que viene. Se trata de Leiva. El cantautor y multiinstrumentista de rock se subirá al escenario de La Ería el 19 de septiembre -la noche del desfile del Día de América en Asturias- y este será el penúltimo concierto que dará dentro de su «Tour Gigante». El broche de oro lo pondrá en el Movistar Arena el último día de ese mismo mes.

Cuatro años después

El madrileño actuó por última vez en Oviedo en 2022. Fue en el mismo escenario en el que estará dentro de once meses y que cada año instala la concejalía de Festejos, liderada por la popular Covadonga Díaz. Las entradas para el recital ya están a la venta y se pueden adquirir en la página web del artista. Tienen un precio de 43 euros a los que se sumarán 4,30 euros de gastos de gestión. En total, 47,30 euros.

El recital será de lo más especial. Tendrá una «puesta de escena increíble», promete el equipo de Leiva. Entre las canciones que no faltarán se encuentran «Terriblemente cruel», «Como si fueras a morir mañana», «No te preocupes por mí» o «Sincericidio», entre otras muchas canciones que han tarareado varias generaciones de españoles. «Sin duda, este es el mejor espectáculo audiovisual de su carrera; una gran oportunidad para despedirse de su gira».

Una gira de dos años

Un tour que el madrileño ha dividido en dos partes. La primera, este año. Más de 250.000 personas ya han visto este espectáculo en directo que lo llevarán a cruzar el charco. Antes, y más en concreto, el 31 de octubre, estará en Las Palmas de Gran Canaria y una jornada después, en Santa Cruz de Tenerife. El día 8 en Barcelona.

Después, podrán disfrutar de Leiva su público latinoamericano. Hará parada en Santiago de Chile, Montevídeo, Buenos Aires y en México. En enero se prevé que haga un parón de conciertos que se extenderá hasta el 27 junio cuando se suba al escenario de Zaragoza. Ya en julio estará en Vigo y Cádiz y en agosto en Torrevieja. El colofón será en Oviedo antes de llegar a la capital de España. Algunos de sus fans ya están organizando el calendario para acudir a más de un concierto.