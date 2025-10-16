José Bros vuelve hoy al Campoamor con la mejor ópera italiana

Algunas de las mejores piezas del repertorio de la ópera clásica italiana y del teatro lírico nacional volverán a sonar hoy por la noche en el teatro Campoamor de Oviedo (19.30 horas) en una de las voces que más veces ha sido ovacionada en ese mismo escenario. El tenor José Bros (Barcelona, 1965) ha elegido la que considera "su casa" artística, un teatro que lo seleccionó como artista predilecto, para estrenar un nuevo proyecto, "Pasión lírica", donde acompañado al piano por el maestro Mario Álvarez Blanco abordará un exigente programa con un recorrido por los grandes hitos de su carrera y por las obras y compositores que han engrandecido su carrera.

Bros, que ha debutado en más de sesenta títulos belcantistas y que ha actuado por todo el mundo, de la Scala de Milán, al Colón de Buenos Aires, pasando por el Covent Garden de Londres, Staatsoper de Viena y, por supuesto, el Real de Madrid, abordará en la primera parte del programa "Vorrei moriré" y "L’ultima canzone", de Tosti; "Una furtiva lágrima", de "L’elisir d’amore" de Donizetti, una canción que tuvo que regalar como bis en su última visita a Oviedo, hace tres años, a petición del público; el "Intermezzo" y "Donna non vidi mai" de "Manon Lescaut", de Puccini; "È la solita storia del pastore" de "L’Arlesiana", de Cilea, y "Tutto parea sorridere" de "Il Corsaro", de Verdi.

La segunda parte del recital se abrirá con "Ouvre tes yeux bleus" de Massenet y "Ô souverain, ô juge, ô père" de "Le Cid", del mismo autor, la primera vez que el Campoamor la escuchará cantada en su voz.

Seguirá ya el repertorio zarzuelístico: el fandango de la "Doña Francisquita" de Vives, "Maig", de Toldrà; "Bella enamorada" de "El último romántico" de Soutullo y Vert; "De este apacible..." de "Luisa Fernanda", de Moreno Torroba y el "No puede ser" de "La tabernera del puerto", de Sorozábal.

Las entradas para este estreno absoluto del espectáculo "Pasión lírica" de José están a la venta al precio de 30 euros (butaca de patio, plateas y entresuelo), 25 (butaca de principal) y 20 euros anfiteatro y general).