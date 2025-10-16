Lourdes García, concejala de Educación de Oviedo: "Los colegios están en edificios muy antiguos y necesitan mejoras"

La programación alrededor de la Capital Europea de la Cultura se extiende a las bibliotecas albergando clubes de lectura en inglés, francés, italiano y asturiano desde finales de mes. «Este reto para 2031 nos ha abierto un abanico de posibilidades», cuenta la concejala de Educación, Lourdes García.

Las sesiones se internacionalizan con profesores especializados en cada lengua.

La candidatura nos ha abierto un abanico de posibilidades y vimos la gran opción de poder expandirlos a otros idiomas empezando por Europa. También ponemos en marcha las sesiones para adolescentes. Era un reto que tenía en mente porque hay que estar encima de los niños para que lean.

Entre sus competencias también está la concejalía de Educación. ¿Qué necesidades tiene los centros?

Los edificios son muy antiguos y necesitan mejoras. Hay algunas que las podemos realizar desde el ámbito municipal, pero hay obras que exceden nuestros límites y son competencia del Principado. Ahí necesitamos ponernos firmes y trabajar por mejorar un poco los colegios de nuestro municipio.

Este año será el primer curso completo con la nueva empresa de comedor. ¿Cómo está yendo el contrato?

En líneas generales, muy bien. Existen quejas, como en todos los servicios, pero estamos hablando de que son más de 8.000 comensales al día. Las quejas son un ratio muy pequeño y si las familias lo desean, pueden solicitar visitar y comer el menú dentro de los coles sin desear.

Una de las críticas que había con la anterior concesionaria era que los menús se elaboraban en Cataluña.

Hemos conseguido nuestro objetivo de acercar el menú al territorio. La elaboración de los platos es en Llanera y más del 85% de la materia prima es local. Hemos hecho visitas y la comida estaba rica.

También este curso se ha estrenado el comedor del parvulario de Ventanielles.

No tenía ningún tipo de sentido que niños tan pequeños tuvieran que coger un autobús para trasladarse a otro comedor; era un compromiso de este equipo de gobierno y por fin la hemos podido llevarlo a cabo en un momento en el que el barrio está viviendo un auge en cuanto a infraestructuras, actividades y demás. Además, ya han finalizado las obras en San Pedro de los Arcos.

¿Tienen noticias de cuándo se ejecutarán las obras en el salón de actos del Colegio Gesta?

No. Estamos pendientes de la firma del convenio. Nosotros cumplimos todos los requisitos exigidos y estamos a la espera de que el Principado debe cerca 180.000 euros al Ayuntamiento.

¿Se ha reunido con la nueva consejera?

No, he solicitado un encuentro con ella y con las direcciones generales. Me han respondido, pero estoy a la espera de fecha.n