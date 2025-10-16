Manuel Gorostidi: "Más de un 10% de la población padece algún grado de la enfermedad renal crónica"

La 55.ª edición del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología ya está en marcha. Manuel Gorostidi, presidente del comité organizador del evento; María José Villanueva, directora del Hospital Universitario Central de Asturias; y Emilio Sánchez, presidente de la Sociedad Española de Nefrología; fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida con una breve comparecencia en la que hicieron un repaso global a la situación de su sector, tanto a nivel nacional como regional.

"La salud renal está viviendo uno de sus momentos más destacados, no solo por los avances científicos o técnicos, sino porque cada vez está más presente en la agenda política y social", aseguró Sánchez en el inicio de su intervención. Los profesionales destacaron la implicación de los diferentes organismos con esta causa, a través de las comisiones sanitarias, y celebraron que "la enfermedad renal crónica haya sido seleccionada como una prioridad en el abordaje de la cronicidad en el período 2025-2028".

Precisamente, la enfermedad renal crónica será la gran protagonista durante estos días de congreso. Gran parte de las ponencias que se darán estos días en el Palacio de Exposiciones del Calatrava estarán centradas en esta afección, aunque también reservan tiempo para presentar diferentes avances. Gorostidi señaló que "es una enfermedad silenciosa qué gran parte de la población, incluso del sistema sanitario, no tiene bien detectada" y manifestó que "preocupa especialmente porque tiene una prevalencia muy elevada".

Con los datos en la mano, los expertos expusieron que esta enfermedad afecta a un porcentaje de la población comprendido entre el 10% y el 15%. Además, comentaron que "en España, cada 75 minutos un paciente requiere de diálisis o trasplante". También destacaron que el motivo que explica la penetración tan amplia de esta afección entre la población española se debe a que factores de riesgo, como la obesidad o la hipertensión, son "muy comunes entre los ciudadanos".

Un gran avance y un plan ante situaciones de emergencia

Más allá de todo lo relacionado con la enfermedad renal crónica, también se tratará a fondo la implementación generalizada de la diálisis peritoneal, tratamiento médico que utiliza el peritoneo como filtro para eliminar los desechos y el exceso de líquido en sangre. Además, está previsto que se presente un plan especial para pacientes con problemas renales en situaciones de emergencia como pueden ser un apagón o una catástrofe natural, idea que surgió a partir de la crisis de la DANA en Valencia.

"Seguimos necesitando diálisis, tenemos que apostar por la diálisis domiciliaria como una gran opción de inicio de tratamiento renal sustitutivo. El Ministerio de Sanidad, a través de las Comunidades Autónomas, se comprometió a que, en 2028, el 30% de las personas que necesiten diálisis empiecen en diálisis peritoneal", explicó Sánchez. "Hay que prevenir, hay que tratar y dar estas terapias avanzadas e innovadoras a los pacientes. El método peritoneal es un procedimiento menos lesivo para el paciente y más seguro", añadió Villanueva.