La Navidad llega a Oviedo: las primeras calles ya están adornadas con las luces

Renos y árboles. La Navidad llega a Oviedo con la instalación del alumbrado y, después, de que las estanterías de los supermercados se hayan empezado a llenar de turrones y diferentes dulces. Los operarios de la empresa Germán Vizcaino han comenzado con la colocación de los adornos. Por ejemplo, un gran cono de luz ya se puede ver en la plaza del Conceyín de La Corredoria así como diferentes figuras colgadas de las farolas de la plaza del Fresno.

Mercado de Navidad

Y es que la cuenta atrás para el inicio de la programación navideña ha comenzado. El Ayuntamiento espera inaugurar las actividades más populosas a finales de noviembre. Es por ello que los preparativos ya están todos en marcha. La concejalía de Mercados, liderada por Leticia González, está inmersa en la organización del mercado de Navidad del Oviedo Antiguo y que se colocará, un año más, las plazas de Porlier y Catedral y las calles Eusebio González Abascal y Mendizábal. Habrá 104 casetas y 140 artesanos ya se han interesado por esta actividad que se prolongará hasta el día de Reyes.

La adjudicación se hará a través de una resolución del Ayuntamiento y el mercado se dividirá en dos categorías. Por un lado, estarán las 45 casetas destinadas a puestos de artesanía. Por el otro, habrá 53 destinadas a artículos típicos navideños (dulces, decoración y artículos de regalo) y a ellos se sumarán otros 15 de alimentación.

Como en ediciones anteriores, habrá dos instalaciones destinadas a hostelería. De igual forma, habrá tres espacios destinados al Ayuntamiento para sus diferentes actividades y todas ellas estarán iluminadas para estas fechas.

Los horarios de compras

El horario de actividad será de lunes a jueves de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los viernes, sábados, y víspera de fiestas cerrará media hora después al mediodía y se alargará hasta las nueve de la noche y los domingos está con el horario ampliado solo por la mañana.