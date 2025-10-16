Noche de miedo en Oviedo: Un incendio en un cuadro eléctrico obliga a desalojar y atender a 17 vecinos

Susto nocturno mayúsculo en Oviedo. Los habitantes del número 52 de la calle La Tenderina recibieron una desagradable sorpresa cuando el cuadro eléctrico del portal comenzó a echar una densa humareda que rápidamente invadió la escalera del edificio de tres plantas. El incidente, registrado hacia las 23.30 horas del miércoles, obligó a la intervención de Bomberos de Oviedo, el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y agentes de la Policía Local.

En total, diecisiete vecinos tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencia, y tres de ellos fueron trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con síntomas leves de intoxicación por humo.

Aunque en un primer momento se temió que el fuego se extendiera, no llegó a producirse un incendio como tal, según precisaron fuentes del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). El cuadro eléctrico comenzó a generar un intenso humo y, al abrir los vecinos las ventanas para ventilar, se produjo un "efecto chimenea" que empeoró la situación y llenó de humo todo el edificio.

Los bomberos evacuaron a los residentes uno a uno, utilizando capuchones de protección y ayudándolos a salir a la calle, donde fueron atendidos por los sanitarios de las dos UVIs móviles y las ambulancias de soporte vital básico desplazadas al lugar.

Afortunadamente, ninguno de los afectados presentaba daños graves, aunque se recomendó a todos no pasar la noche en el inmueble. Los bomberos ventilaron la escalera, realizaron mediciones de seguridad y precintaron el edificio, que no se reabrió hasta la mañana del jueves, cuando se permitió a los vecinos regresar a sus casas.

La rápida intervención de los equipos de emergencia evitó que el incidente pasara a mayores, pero el susto entre los residentes de La Tenderina fue considerable.