La obra del aparcamiento del colegio de Latores se inicia el próximo mes

El Principado iniciará en noviembre las obras de mejora del aparcamiento del colegio de Educación Especial de Latores, que incluyen la ampliación y la mejora de sus accesos. Así lo aseguró en la Junta General la consejera de Educación, Eva Ledo, que señaló, en respuesta a una pregunta del diputado de Vox Javier Jové que en tres meses concluirán los trabajos y que para su ejecución se coordinarán «con la dirección del centro para interferir lo menos posible en la actividad educativa».

«Falta recibir la documentación para adjudicar la obra a la empresa elegida», indicó, en referencia a los trabajos, cuya inversión alcanza los 62.000 euros. Ledo destacó que en la pasada legislatura se invirtieron más de 200.000 euros en diversas mejoras y se seguirán acometiendo, de forma progresiva.

El parlamentario de Vox urgió a la Consejera a ejecutar «las demandas pendientes» que reclama la Ampa del centro. «En mayo les pidieron a acabasen de construir una rampa y en octubre está todavía sin terminar», dijo. Ledo comentó, sobre las reclamaciones de mejoras en seguridad y protección contra incendios de las familias, que «se abordarán obras». «Ya se contrató y se recepcionó el proyecto», dijo.