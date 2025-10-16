La obra del aparcamiento del colegio de Latores se inicia el próximo mes
"Falta recibir la documentación para adjudicar la obra a la empresa elegida", afirma la consejera de Educación
El Principado iniciará en noviembre las obras de mejora del aparcamiento del colegio de Educación Especial de Latores, que incluyen la ampliación y la mejora de sus accesos. Así lo aseguró en la Junta General la consejera de Educación, Eva Ledo, que señaló, en respuesta a una pregunta del diputado de Vox Javier Jové que en tres meses concluirán los trabajos y que para su ejecución se coordinarán «con la dirección del centro para interferir lo menos posible en la actividad educativa».
«Falta recibir la documentación para adjudicar la obra a la empresa elegida», indicó, en referencia a los trabajos, cuya inversión alcanza los 62.000 euros. Ledo destacó que en la pasada legislatura se invirtieron más de 200.000 euros en diversas mejoras y se seguirán acometiendo, de forma progresiva.
El parlamentario de Vox urgió a la Consejera a ejecutar «las demandas pendientes» que reclama la Ampa del centro. «En mayo les pidieron a acabasen de construir una rampa y en octubre está todavía sin terminar», dijo. Ledo comentó, sobre las reclamaciones de mejoras en seguridad y protección contra incendios de las familias, que «se abordarán obras». «Ya se contrató y se recepcionó el proyecto», dijo.
