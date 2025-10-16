Obras de pintura, cerámica y escultura con “haikus” como punto de partida: los alumnos de la Escuela municipal de artes plásticas exponen sus trabajos

Trescientos tres alumnos de la Escuela municipal de artes plásticas y escénicas de Oviedo (Taller 3) expondrán en las próximas semanas sus trabajos en la sala polivalente del Instituto Asturiano de la Juventud, ubicada en la calle Leopoldo Calvo-Sotelo, número 5. “Instantes” es el título de las dos muestras programadas.

Una de ellas, con las obras de pintura, se inaugurará el viernes 17, a las 19:30 horas, y permanecerá expuesta hasta el 31 de octubre. Los trabajos de cerámica y escultura de los alumnos de Taller 3 se podrán contemplar del 7 al 21 de noviembre.

Las exposiciones parten de los “haikus”, breves poemas originarios de Japón, para reflexionar sobre aquello que emociona, sobre la belleza del momento presente y de lo cotidiano y sobre lo que se percibe “aquí y ahora”, indican desde la escuela municipal. En pintura, con parte del alumnado de mayor edad “se han realizado obras reversibles y en movimiento, generando instantes a los que es posible acercarse desde distintas perspectivas”, comentan.

En cerámica, los alumnos y las alumnas de 4 a 8 años han realizado “una pieza por repetición donde el color cobra todo el protagonismo, formando una divertida instalación”, explican desde Taller 3. Los alumnos de más edad han utilizado también el color como hilo conductor tanto en una instalación colectiva como en su proyecto libre. En escultura, añaden, “representamos el diálogo entre dos conceptos que buscan una relación simbiótica”.

La exposición “Instantes” de Pintura es el primero de los actos que ha programado el Instituto Asturiano de la Juventud en Oviedo para los próximos días. La otra actividad es el concierto de la artista asturiana Lorena Lawns, que se celebrará el sábado, a las 21:00 horas, en la sala Gong, en la calle Julián Cañedo.

Esta actuación supone la presentación de la artista tras ganar el concurso de maquetas de pop-rock 2024, con una propuesta musical ecléctica que combina desde el soul hasta el rockabilly, pasando por country, jazz y blues. “Este concierto es una muestra del poder, el talento y la vitalidad de nuestra juventud”, aseguró el director general de Juventud, Francisco de Asís Fernández. El concurso de maquetas se inscribe dentro las actividades de Culturaquí, el programa cultural del Instituto Asturiano de la Juventud, adscrito a la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos.