La OSPA embruja con su programa social

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) regaló este jueves un concierto muy emotivo destinado a las asociaciones y centros encargados del cuidado de personas en una apuesta por fortalecer los vínculos sociales de la formación asturiana.

Ante la mirada de las consejeras de derechos sociales y bienestar (Marta del Arco) y de cultura (Vanessa Gutiérrez), los músicos interpretaron un repertorio muy atractivo que se inició mediante la "Marcha fúnebre para una marioneta" (de Charles Gounod), con una cuerda homogénea y solvente. El anoche director, Daniel Sánchez, implementó una serie de explicaciones, ilustradas a partir de intervenciones musicales de los propios músicos, francamente interesantes que gustaron a un público entregado y numeroso a pesar de la gala lírica que tenía lugar en el teatro Campoamor.

El programa, titulado "Noche de embrujos", continuó mediante la "Danza macabra" de C. Saint-Saëns, un clásico de los conciertos extraordinarios en torno a las fechas de Todos los Santos donde la orquesta se mostró bien ensamblada. El color de las maderas y el poderío de los metales se apreció en "Una noche en el monte pelado" (M. Mussorgsky) y en la "Bacanal" de la ópera "Sansón y Dalila" (Saint-Saëns).

La velada alcanzó su momento álgido con el "Vals del Emperador" (Johann Strauss II), donde el público se trasladó espiritualmente a la sala dorada del Musikverein vienés reviviendo el célebre concierto de Año Nuevo, mecido por una OSPA bien balanceada y con un sonido atractivo.

El "Intermedio" de "El baile de Luis Alonso", zarzuela de Gerónimo Giménez, suponía el punto final a una velada de algo más de una hora de duración -donde la música mostró su lado más humano- que todavía se prolongaría con una estilizada y ágil versión del pasodoble "Suspiros de España" que los músicos, bien comandados durante todo el concierto por Daniel Sánchez, ejecutaron, a modo de propina, ante los numerosos aplausos de los asistentes.