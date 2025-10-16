La OSPA embruja con su programa social
La Sinfónica asturiana ofreció, con notables resultados, un recital de tintes sociales ante un Auditorio con buena asistencia
La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) regaló este jueves un concierto muy emotivo destinado a las asociaciones y centros encargados del cuidado de personas en una apuesta por fortalecer los vínculos sociales de la formación asturiana.
Ante la mirada de las consejeras de derechos sociales y bienestar (Marta del Arco) y de cultura (Vanessa Gutiérrez), los músicos interpretaron un repertorio muy atractivo que se inició mediante la "Marcha fúnebre para una marioneta" (de Charles Gounod), con una cuerda homogénea y solvente. El anoche director, Daniel Sánchez, implementó una serie de explicaciones, ilustradas a partir de intervenciones musicales de los propios músicos, francamente interesantes que gustaron a un público entregado y numeroso a pesar de la gala lírica que tenía lugar en el teatro Campoamor.
El programa, titulado "Noche de embrujos", continuó mediante la "Danza macabra" de C. Saint-Saëns, un clásico de los conciertos extraordinarios en torno a las fechas de Todos los Santos donde la orquesta se mostró bien ensamblada. El color de las maderas y el poderío de los metales se apreció en "Una noche en el monte pelado" (M. Mussorgsky) y en la "Bacanal" de la ópera "Sansón y Dalila" (Saint-Saëns).
La velada alcanzó su momento álgido con el "Vals del Emperador" (Johann Strauss II), donde el público se trasladó espiritualmente a la sala dorada del Musikverein vienés reviviendo el célebre concierto de Año Nuevo, mecido por una OSPA bien balanceada y con un sonido atractivo.
El "Intermedio" de "El baile de Luis Alonso", zarzuela de Gerónimo Giménez, suponía el punto final a una velada de algo más de una hora de duración -donde la música mostró su lado más humano- que todavía se prolongaría con una estilizada y ágil versión del pasodoble "Suspiros de España" que los músicos, bien comandados durante todo el concierto por Daniel Sánchez, ejecutaron, a modo de propina, ante los numerosos aplausos de los asistentes.
