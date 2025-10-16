Parece Alemania pero es el norte de España: el mercado navideño más bonito a los pies de una catedral

Conforme se acerca diciembre, los eventos navideños comienzan a tomar forma. Uno de los reclamos más importantes de las grandes ciudades son sus mercados navideños. En Europa, destacan las propuestas de Viena, Bruselas o Praga, donde preparan con mimo sus plazas para acoger una gran variedad de puestos donde se pueden comprar decoraciones navideñas o tomarse alguna bebida caliente para soportar las gélidas temperaturas del último mes del año. España no se queda atrás en su oferta de mercadillos. A la clásica propuesta de la madrileña plaza de España se suman otras propuestas interesantes. En Oviedo, su mercadillo navideño gana cada año más visitantes.

El mercado navideño de Oviedo se puede visitar desde finales de noviembre, cuando también se estrena la iluminación navideña. Las peculiaridad del mercado de Oviedo es que se divide entre dos plazas, la de Porlier y la de Catedral, y el paseo entre ambas resulta muy agradable. Uno de los espacios más aclamados por los visitantes es el de plaza de la Catedral donde las casetas de madera y las luces navideñas le confieren a este mercadillo una estética muy similar a los de las grandes ciudades europeas.

En mercado está compuesto por 45 casetas destinadas a puestos de artesanía. Por el otro lado, habrá 53 destinadas a artículos típicos navideños (dulces, decoración y artículos de regalo) y a ellos se sumarán otros 15 de alimentación.

El horario de actividad será de lunes a jueves de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los viernes, sábados, y víspera de fiestas cerrará media hora después al mediodía y se alargará hasta las nueve de la noche y los domingos está con el horario ampliado solo por la mañana.

Más de 400.00 visitantes es el balance que arrojan los datos municipales en cuanto a las visitas que durante la pasada Navidad recibió el mercado artesanal de la plaza de Porlier y de la Catedral, lo que le consolida entre los punteros en el norte de España, no solo por la afluencia de público, sino por su tamaño, pues es uno de los que más extensión ocupa. El espacio, que tuvo 104 casetas y estuvo abierto al público desde el 29 de noviembre hasta el 6 de enero registró su edición récord en la capital asturiana.