Primera individual del madrileño Mariano Matarranz en el Bellas Artes de Asturias, con obra reciente

La primera individual que el Museo de Bellas Artes de Asturias dedica al artista Mariano Matarranz (Madrid, 1952) se presentó este jueves en Oviedo. Matarranz (2020-2025), es la segunda exposición del programa del último cuatrimestre del año de la institución y en ella se podrán ver los trabajos más relevantes y reveladores de los últimos cinco años de producción del artista. Son obras que nacen de la libre experimentación con los materiales y la investigación en el proceso pictórico, y con las que el creador alcanza una gran contundencia y esencialidad, evocando con sus texturas y combinaciones matéricas diversos elementos y fenómenos naturales como el aire, la oxidación y la transformación de las plantas y las flores.

La muestra, comisariada por Laura Baños y Sara Moro, reúne una treintena de pinturas inéditas que salen por primera vez del estudio del artista para su exhibición pública. Las obras proceden de sus dos series más recientes que, concebidas de forma independiente, comparten la misma vía de indagación y anhelo que atraviesa el quehacer de Matarranz.

La primera lleva por título Pneuma y se encuentra representada por cinco cuadros de gran formato que suponen el culmen del conjunto. En ellos el artista abandona su habitual austeridad cromática en favor de la utilización de pigmentos puros que se adhieren al soporte de tabla previamente impregnado con resina, sin otro tipo de aglutinante. Con la utilización de los colores en su estado más puro, no procesado, Matarranz demuestra su consagración plena al oficio, en su sentido más artesanal.

La segunda serie agrupa bajo el nombre de Naturalezas muertas un total de veinticuatro pinturas en las que el pintor da un nuevo giro a su lenguaje (predominantemente abstracto), haciendo que la materia cobre forma en una especie de vegetación que, en muchas ocasiones, se concreta en una o varias rosas que suponen el rasgo distintivo del conjunto. Este se caracteriza, además, por una aparente tendencia monocromática que, sin embargo, está repleta de recovecos, destellos y exquisitas sutilezas.

En torno a la muestra, que estará abierta a la visita hasta el 22 de febrero de 2026, se han programado una serie de actividades educativas. La primera de ellas, una charla a tres voces entre las comisarias y el propio artista, se celebrará el próximo jueves 6 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Asimismo, se ha editado un cuidado catálogo con textos de las comisarias y diseño de Manuel Fernández.