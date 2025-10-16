El PSOE reclama al gobierno municipal "medidas urgentes" para combatir las desigualdades sociales en Oviedo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, con motivo del Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, reclamó al equipo de gobierno "medidas urgentes para combatir la desigualdad y la exclusión que afectan a miles de ovetenses". El portavoz de la formación, Carlos Fernández Llaneza, remarcó que "la lucha contra la pobreza debe ser el eje central de cualquier modelo de ciudad" y denunció que "es un problema enquistado que ha permanecido durante décadas sin resolverse".

La situación preocupa al grupo socialista. Recordaron que en Oviedo hay 40.000 personas en riesgo de pobreza, de las cuales 20.000 viven en pobreza severa, y, además, señalaron que es la ciudad con mayor desigualdad de la región. "Otras ciudades como Barcelona, Bilbao o Getafe ya han dado el paso ¿Por qué Oviedo no puede formar parte de ese grupo de ayuntamientos que apuestan por la innovación social?", cuestionó Marisa Ponga, edil del PSOE, lanzando una pregunta al PP.

Los representantes del grupo socialista apuntaron que "los barrios con menos ingresos son los mismos que hace 50 años, es intolerable que la pobreza se herede de generación en generación". También aprovecharon para recordar el recorte de 750.000 euros que sufrieron las ayudas de emergencia municipal en 2022.

Las propuestas del PSOE para luchar contra esta causa

La iniciativa plantea la creación de una Mesa Municipal de Pobreza y Exclusión Social, que sirva como espacio de coordinación entre el Ayuntamiento, entidades sociales y ciudadanía. Además de la elaboración de un Plan Integral con objetivos medibles, presupuesto propio y acciones en vivienda, empleo, igualdad y atención a colectivos vulnerables.

Asimismo, la propuesta defiende reorientar el presupuesto municipal hacia políticas sociales innovadoras, impulsar una campaña que posicione a Oviedo como referente en inclusión y establecer un sistema de evaluación con indicadores públicos. También proponen celebrar el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza con actos institucionales y campañas de sensibilización para visibilizar las desigualdades existentes en la ciudad.

“Si el gobierno municipal asumiera nuestras propuestas con ambición y compromiso, este mandato habría merecido la pena. Apostamos por unas políticas sociales que vayan más allá de lo asistencial, que devuelvan dignidad y oportunidades, y permitan a cada persona vivir en igualdad de condiciones”, concluyó Fernández Llaneza, reclamando acciones por parte del equipo de gobierno.