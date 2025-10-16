"Semeyes del underground", una mirada a la fauna del rock asturiano, se presenta este viernes en Oviedo
La cámara de Diego Martínez retrata a músicos y gentes afines a la escena a través de su propia peripecia vital en un libro editado por KRK y el Muséu del Pueblu d'Asturies
Diego Martínez cambia de piel y de instrumento. El músico asturiano, conocido bajista y guitarrista de la escena asturiana con proyectos como "Amon Ra" y ahora "Montefuerado" o "Paxareto" debuta como autor fotográfico con un libro de retratos. "Semeyes del underground" (que se presenta este viernes por la tarde en la librería Matadero Uno de Oviedo) presenta una galería de tipos, músicos en su mayoría pero también personas afines a la escena musical, que en algún momento han tenido relación con el autor. A través de su propia peripecia vital, la cámara de Diego Martínez ha ido encontrando y retratando a esta fauna, con una voluntad estética pero también antropológica, etnológica e histórica. Las personas que desfilan por las páginas de estas "Semeyes del underground" son también historia del rock asturiano de los noventa y los 2.000.
Con vocación documentalista en la mayoría de los retratos, Diego Martínez ha conformado un corpus que ha llamado la atención del Muséu del Pueblu d'Asturies, que edita el volumen junto a la editorial KRK dentro de la colección "Más que 1000 palabras".
El autor presentará el libro este viernes 17 de octubre, a las 19.00 h en la librería Matadero Uno en conversación con el escritor Javier Pedraces, especializado en la historia reciente del rock asturiano.
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España
- El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
- El gran centro social que construirá Oviedo en el Calatrava: será el cuarto de la ciudad