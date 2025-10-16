Estas son las acciones que propone IU para solucionar los problemas de tráfico en Ciudad Naranco
“No entendemos cómo una obra de esta magnitud ha comenzado sin ninguna previsión, provocando los perjuicios que estamos viendo. Es una falta de planificación y de respeto a la ciudadanía", señalan desde el grupo
Pelayo Méndez
IU-Convocatoria por Oviedo denunció los problemas que están provocando en el tráfico de Ciudad Naranco las obras para la apertura del vial de la AS-II. Reconocen que "somos conscientes de que esta obra será positiva tanto para el barrio como para la ciudad en su conjunto", pero no están de acuerdo con la planificación de su ejecución ni con las consecuencias que está provocando.
Proponen convocar urgentemente una reunión con asociaciones vecinales y responsables de urbanismo para abordar el problema. Plantean reforzar la presencia de la Policía Local y activar una Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, fomentando la participación ciudadana.
Como medida a largo plazo, de cara a futuras actuaciones urbanísticas, sugieren crear un Observatorio Permanente de Participación Ciudadana con representación del Ayuntamiento, el Principado y la ciudadanía; cuyo objetivo será garantizar una mejor coordinación.
“No entendemos cómo una obra de esta magnitud ha comenzado sin ninguna previsión, provocando los perjuicios que estamos viendo. Es una falta de planificación y de respeto a la ciudadanía, que acaba generando hartazgo con las administraciones”, señaló el concejal de IU, Alejandro Suárez, que también aprovechó para reivindicar que "la información y la participación vecinal tiene que ser un proceso constante y real".
