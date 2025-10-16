Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las acciones que propone IU para solucionar los problemas de tráfico en Ciudad Naranco

“No entendemos cómo una obra de esta magnitud ha comenzado sin ninguna previsión, provocando los perjuicios que estamos viendo. Es una falta de planificación y de respeto a la ciudadanía", señalan desde el grupo

Atascos en Ciudad Naranco a primera hora de la mañana.

Atascos en Ciudad Naranco a primera hora de la mañana. / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo denunció los problemas que están provocando en el tráfico de Ciudad Naranco las obras para la apertura del vial de la AS-II. Reconocen que "somos conscientes de que esta obra será positiva tanto para el barrio como para la ciudad en su conjunto", pero no están de acuerdo con la planificación de su ejecución ni con las consecuencias que está provocando.

Proponen convocar urgentemente una reunión con asociaciones vecinales y responsables de urbanismo para abordar el problema. Plantean reforzar la presencia de la Policía Local y activar una Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, fomentando la participación ciudadana.

Como medida a largo plazo, de cara a futuras actuaciones urbanísticas, sugieren crear un Observatorio Permanente de Participación Ciudadana con representación del Ayuntamiento, el Principado y la ciudadanía; cuyo objetivo será garantizar una mejor coordinación.

“No entendemos cómo una obra de esta magnitud ha comenzado sin ninguna previsión, provocando los perjuicios que estamos viendo. Es una falta de planificación y de respeto a la ciudadanía, que acaba generando hartazgo con las administraciones”, señaló el concejal de IU, Alejandro Suárez, que también aprovechó para reivindicar que "la información y la participación vecinal tiene que ser un proceso constante y real".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
  2. El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
  3. La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
  4. El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
  5. Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
  6. Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España
  7. El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
  8. El gran centro social que construirá Oviedo en el Calatrava: será el cuarto de la ciudad

La Navidad llega a Oviedo: las primeras calles ya están adornadas con las luces

La Navidad llega a Oviedo: las primeras calles ya están adornadas con las luces

Estas son las acciones que propone IU para solucionar los problemas de tráfico en Ciudad Naranco

Estas son las acciones que propone IU para solucionar los problemas de tráfico en Ciudad Naranco

El Desarme en formato mini: dieciséis restaurantes de Oviedo ofrecen las populares recetas en un pincho

El Desarme en formato mini: dieciséis restaurantes de Oviedo ofrecen las populares recetas en un pincho

Vox pide una solución urgente al problema de la okupación en Oviedo, tras la muerte de un joven en el barrio del Rayo

Vox pide una solución urgente al problema de la okupación en Oviedo, tras la muerte de un joven en el barrio del Rayo

El PSOE reclama al gobierno municipal "medidas urgentes" para combatir las desigualdades sociales en Oviedo

El PSOE reclama al gobierno municipal "medidas urgentes" para combatir las desigualdades sociales en Oviedo

Parece Alemania pero es el norte de España: el mercado navideño más bonito a los pies de una catedral

Parece Alemania pero es el norte de España: el mercado navideño más bonito a los pies de una catedral

Noche de miedo en Oviedo: Un incendio en un cuadro eléctrico obliga a desalojar y atender a 17 vecinos

Noche de miedo en Oviedo: Un incendio en un cuadro eléctrico obliga a desalojar y atender a 17 vecinos

Manuel Gorostidi: "Más de un 10% de la población padece algún grado de la enfermedad renal crónica"

Manuel Gorostidi: "Más de un 10% de la población padece algún grado de la enfermedad renal crónica"
Tracking Pixel Contents