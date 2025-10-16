¿Qué une a Teresa de Calcuta, Acutis, Juan Pablo II y Josemaría Escrivá en Oviedo?

«Cuando la gente construye algo, se arraiga. Lo viví en la parroquia de San Manuel González en San Sebastián de los Reyes y al llegar aquí me dije: ´Tenemos que hacer algo’. Ha sido todo muy providencial». Jaime Sanz Santacruz, el párroco de la Sagrada Familia explica con una mezcla de entusiasmo pastoral y emprendedor el origen de una iniciativa que, de paso, renueva el aspecto del templo de Ventanielles, con más de seis décadas de historia a sus espaldas.

La nueva faz de la parroquia de uno de los barrios más populosos y obrero de Oviedo llega en forma de ocho capillas, dedicadas a santos del siglo XX en las dos alas del templo, como Carlos Acutis, Teresa de Calcuta, Manuel González, Josemaría Escrivá de Balaguer, Rafael Arnáiz, el italiano Pío de Pieltrecina y la polaca Faustina Kowalska, impulsora de la devoción a la Divina Misericordia. La puesta de largo de estas capillas tendrá lugar este domingo, un una eucaristía en Ventanielles que presidirá el Arzobispo, Jesús Sanz Montes, a las una de la tarde.

«Son santos de nuestro tiempo, gente cercana a nosotros para que puedan ser modelos y ejemplos de vida cristiana. Hay de todo, laicos, mujeres religiosas, sacerdotes. Sirven de testimonio actual y son cercanos en el tiempo», argumenta el párroco Jaime Sanz, que tiene a su cargo la unidad pastoral que forman la Sagrada Familia de Ventanielles y la Natividad de Guillén Lafuerza.

Código QR en cada capilla

Cuando el párroco Javier Sanz Santacruz subraya el carácter «providencial» de esta iniciativa, tiene en mente que llegó para asumir su nuevo destino el 22 de septiembre de 2024 para reemplazar al anterior titular, también miembro de la prelatura del Opus Dei, por enfermedad y apenas unas semanas después, el cabildo de la Catedral asigna una reliquia del joven italiano Carlo Acutis a la parroquia de Ventanielles. «Es sorprendente, en cada capilla ponemos una biografía y un libro de firmas y en el de Carlos Acutis hemos recogido ya más de doscientas historias de gente que cuenta su experiencia, hace sus peticiones. Ha venido gente de fuera, de otros sitios de Asturias. Ya tuvimos que renovar el libro de firmas», confiesa el párroco a medio camino entre sorpresa y admiración.

En cada una de las capillas dedicadas a los santos contemporáneos hay una reliquia de «primer grado», en su mayoría mechones de cabello, un libro de firmas, una fotografía y una breve biografía de cada uno en un panel, así como un lampadario para la ofrenda de velas. «En cada capilla hay, además, un código QR para que las personas interesadas puedan ampliar la información», comenta el párroco Jaime Sanz Santacruz.

El resultado de la integración de las ocho capillas en el conjunto del templo es llamativo. «Las hemos hecho con la aportación y el trabajo de los feligreses. Todos los sábados venía un grupo de ocho,nueve, diez, doce, hemos puesto la instalación eléctrica que ilumina cada capilla, hemos pintado el techo ara darle un color más alegre y estamos preparando una sorpresa en la imagen dedicada a la Santina de Covadonga, que queremos tener lista para el mes de diciembre», afirma el titular de la parroquia, que desvela alguna anécdota relacionada con un trío de los santos que ya cuentan con nueva capilla en Ventanielles. «Rafael Arnáiz vivió seis años en Oviedo, de 1923 a 1929, en la zona de La Escandalera. Él, San Josemaría y San Manuel González eran amigos entre sí. Antes de ser obispo fue a unos ejercicios en La Trapa, donde estaba Arnáiz. Manuel y San Josemaría se hicieron amigos porque después de la guerra predicaban en ejercicios a los sacerdotes para levantarles el ánimo, ya que muchos compañeros habían muerto». Además de las ocho nuevas capillas, también se ha arreglado el baptisterio, con mensaje del párroco que invita al optimismo: «Estaba muy estropeado y la hemos pintado en azul añil, muy vistoso. Era necesario,cada vez tenemos más bautizos».

"El llagar de la fé" y la primera "misa sin barreras"

La Sagrada Familia ha impulsado en este último año varias iniciativas que tienen por objetivo dinamizar la vida parroquial. «El llagar de la fé es un grupo de wasap para facilitar documentos que la gente pueda leer, y que ayuden a formarse», detalla el párroco, Jaime Sanz. Una de las propuestas más novedosa consistirá en la adoración eucarística «sin barreras», programada para el 29 de noviembre. «Está dirigida a familias con niños con autismo o con algún tipo de discapacidad. Vamos a hacer una adoración al trimestre y tendremos voluntarios que ayuden para tener aquí una misa sin barreras».