Viaje al pasado del casco histórico de Oviedo: las calles del Antiguo recuperarán su nombre medieval

La Concejalía de Infraestructuras de Oviedo, dirigida por Nacho Cuesta, ha adjudicado a la empresa Gadava Arte Metal, S.L. un contrato menor por un importe de 17.400 euros para la colocación de placas con las antiguas denominaciones medievales de varias calles del casco histórico.

El proyecto tiene como objetivo poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad y ofrecer a vecinos y visitantes una nueva manera de interpretar la configuración del casco antiguo. Las nuevas placas convivirán con la rotulación oficial vigente, incorporando las nomenclaturas originales como elemento de interés cultural.

Desde el área de Infraestructuras se subraya que esta actuación refuerza la identidad del casco antiguo y añade un atractivo más al recorrido turístico por las calles más representativas del Oviedo histórico.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento carbayón pretende acercar el pasado medieval de la capital asturiana al espacio urbano actual, contribuyendo a la divulgación del patrimonio local mediante una señalización respetuosa con el entorno y orientada a enriquecer la experiencia de quienes pasean por el centro histórico o lo visitan por primera vez. n