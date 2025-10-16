Vox pide una solución urgente al problema de la okupación en Oviedo, tras la muerte de un joven en el barrio del Rayo
"El fenómeno de la okupación se ha normalizado. Los propietarios están desesperados y se sienten abandonados por la administración municipal", denuncian desde el grupo conservador
Pelayo Méndez
Las reacciones políticas, tras la muerte de un joven en el barrio del Rayo, no se han hecho esperar. El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Oviedo exige una intervención urgente del gobierno municipal para solventar el problema de okupación en la ciudad. "Hace apenas un mes presentamos una iniciativa para crear un Registro Municipal de Viviendas Okupadas, el PP votó en contra. Hoy vemos las consecuencias de su pasividad: barrios degradados, vecinos inseguros y tragedias evitables", denunció la portavoz del grupo conservador, Sonsoles Peralta.
Desde Vox insisten en la necesidad de la creación de un Registro Municipal de Viviendas Okupadas Ilegalmente, señalan que "es una herramienta básica para que la Policía y los Servicios Sociales puedan actuar con rapidez y evitar situaciones como la acontecida ayer en la calle de El Rayo". Los representantes del grupo, con los datos en la mano, recordaron que en Oviedo hay más de nueve mil viviendas vacías e hicieron especial hincapié en que los procesos judiciales por ocupación ilegal han crecido en Asturias un 62,5%.
"Si el PP de Canteli hubiese apoyado nuestra iniciativa, estaría en marcha un registro de viviendas ocupadas que nos aportaría datos reales y se estaría abordando este grave problema con rigor. La noticia de ayer nos lleva a un hecho, que el fenómeno de la okupación se ha normalizado; que los propietarios y vecinos están desesperados y que se sienten abandonados por la administración municipal", concluyó Peralta, no sin recordar que "Vox está del lado de los ovetenses que cumplen la ley".
