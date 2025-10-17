La apuesta con la que un promotor quiere "hacer brillar" uno de los puntos más degradados de Oviedo

Los planes para rehabilitar uno de los espacios más degradados de la ciudad situado prácticamente al lado de la Catedral sigue «más vigentes que nunca». El grupo Ginkgo, propietario de la antigua Fábrica de Gas a través de la sociedad Camín de la Victoria SL, garantizó este jueves su apuesta firme por recuperar el gasómetro para «hacerlo brillar» y convertirlo en un elemento simbólico del futuro recinto. Fuentes de la compañía aplauden los informes municipales, desvelados por LA NUEVA ESPAÑA, que avalan la declaración de ruina de la marquesina de Ildefonso Sánchez del Río y el depósito del propio gasómetro, subrayando que van en la misma línea de los solicitados por ellos previamente a diferentes técnicos de prestigio. «Intentamos salvar ambos elementos por todos los medios, pero no se pudo», añaden.

Desde Ginkgo puntualizan que encargaron hasta cinco informes distintos, cuyos resultados coinciden con las conclusiones de los informes municipales. «Son estructuras que, por desgracia, no pueden recuperarse con seguridad», explican, recordando que ya demostraron su intención conservacionista al incluir en su plan para recuperar el espacio para usos residenciales y públicos el mantenimiento de elementos como la chimenea, la fachada y el edificio de la popular ovetense.

Considera que el Ayuntamiento, al respaldar con sus informes la declaración de ruina «está cogiendo el toro por los cuernos para acabar con un foco de abandono de 30 años». A juicio de la promotora, «no tiene sentido mantener una zona contaminada y peligrosa a escasos metros del corazón de la ciudad», y celebra que exista ahora «una apuesta clara por recuperar este ámbito situado a escasos metros de la plaza de la Catedral».

La firma reitera su compromiso de revivir con nuevos usos residenciales la parte salvable del gasómetro, su emblemática estructura metálica, que se integrará en el nuevo desarrollo de la Fábrica de Gas. «Recuperaremos el gasómetro porque Oviedo se lo merece», afirman unas fuentes, defendiendo la importancia que tendría esta obra para la ciudad. «Si Dublín, Viena u otras ciudades han podido recuperar sus gasómetros con cambios constructivos, ¿por qué Oviedo no se merece lo mismo?», se pregunta la propiedad del complejo cerrado en 1985.

Ahora confían en que Cultura certificará la solicitud de ruina de la marquesina y el depósito avalada por el personal municipal. «Los técnicos de la Consejería también son profesionales y comprobarán que no hay nada que hacer», indican recordando que las obras están ahora paralizadas, a la espera del visto bueno regional para ser retomadas y poder convertir la antigua fábrica en «un espacio de oportunidad».