Las capitales europeas de la cultura que transformaron las ciudades: los ejemplos de Escocia y Austria

Fortalecer los lazos culturales entre los diferentes pueblos europeos, poner en valor la diversidad cultural del continente y demostrar que la cultura contribuye al desarrollo económico, urbano y social de las ciudades. Estos fueron algunos de los objetivos que la ministra griega de Cultura, Melina Mercouri, y su homólogo francés, Jack Lang, tenían en mente con la creación de la distinción Capital Europea de la Cultura. Un reconocimiento internacional creado en 1985 y, desde entonces, más de sesenta ciudades han sido nombradas. Oviedo aspira a serlo en 2031 y a lo largo de la historia ha habido casos en los que esta designación ha cambiado el futuro de las localidades.

El primer caso relevante es el de Glasgow. Fue Capital Europea de la Cultura en 1990 y la ciudad más grande de Escocia era entonces conocida por su pasado industrial. Sin embargo, la desindustrialización trajo consigo graves problemas económicos y sociales que fueron resueltos con esta distinción. Bajo el lema “Glasgow’s Miles Better” (“Glasgow es mucho mejor”), desarrollaron más de tres mil eventos culturales que sirvieron para renovar la ciudad desde el mundo de las artes y la cultura.

Una programación de lo más variada

La programación fue de lo más variada. La música, el teatro, la danza, la literatura, el cine y las artes visuales formaron parte de un año en el que también los escoceses pusieron en valor las joyas urbanísticas de la ciudad. Se restauró el Tron Theatre, que es epicentro de la escena teatral contemporánea escocesa. También el Gasglow Royal Concert Hall -uno de los referentes de los conciertos escoceses- y la Gallery of Modern Art.

Ars Electronica de Linz / Tom Mesic- Ars Electronica Instagram

Dentro de las actividades artistas como Salvador Dalí y Van Gogh tuvieron su protagonismo con importantes exposiciones se presentaron reconocidas producciones de ópera, ballet y música de orquesta. Otro de los hitos es que la programación no solo se centró en los barrios más famosos y visitados. La participación comunitaria tuvo un hueco destacado dentro de este proyecto de capitalidad cultural. Los esfuerzos de este año merecieron la pena. Más de nueve mil personas llegadas de todo el mundo visitaron la ciudad a lo largo de este año.

El caso de Linz

Otro caso más reciente de transformación es el de la ciudad astriaca de Linz. Ostentó la distinción internacional en 2009 junto a la lituana Vilma. El lema también fue toda una declaración de intenciones: "Linz verändert” (“Linz cambia”). Hasta entonces, su ADN estaba formado por la industria albergando una de las principales siderurgias de Europa -Voestalpine- y también eran de relevancia sus industrias químicas y energéticas.

Los gobernantes de la ciudad querían romper con el pasado. Apostaron por la innovación cultural y el mundo digital para dar un vuelco a su ciudad y lo lograron. Entre los hitos consechados estuvo la Ars Electrónica Center, una institución que une el arte y la tecnología a través de exposiciones interactivas, laboratorios de investigación, programas educativos y festivales. La programación estuvo formada por más de siete mil eventos protagonizados por artistas locales e internacionales y la participación de los vecinos fue otra de las claves de este año.

Otro de los hitos fue romper las barreras entre la alta cultura y la cultura popular a través de proyectos como "Höhenrausch", una exposición al aire libre sobre los tejados de la ciudad que simbolizaron ese espíritu abierto, experimental y participativo. También fue relevante este año porque revisaron de forma crítica su pasado y promovieron los valores democráticos a través de exposiciones sobre la historia, la memoria y la reconciliación y hubo proyectos que reflexionaron sobre el legado del nazismo en la ciudad.