Detenida en Oviedo una mujer que pertenecía a un grupo criminal dedicado a la explotación sexual

Captaban a las víctimas en sus países de origen y la organización contaba con varios pisos-club repartidos por la ciudad donde eran explotadas

El Palacio de Justicia de Llamaquique.

El Palacio de Justicia de Llamaquique. / Miki López

Pelayo Méndez

Oviedo

El Juzgado de Instrucción n.º 3 de Oviedo decretó prisión provisional, sin fianza, para una mujer de nacionalidad brasileña a la que se le atribuyen delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. La Fiscalía del Principado de Asturias solicitó esta misma mañana su ingreso en prisión y el juez falló a favor de su petición, manteniendo todos los cargos que se le imputaban.

Fue detenida el pasado miércoles en Oviedo y la Fiscalía entiende que formaba parte de un grupo criminal de carácter internacional dedicado a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en situación de necesidad. Las víctimas eran captadas en sus países de origen y llegaban a la capital del Principado. La organización disponía de pisos-club en diferentes puntos de la ciudad donde estas féminas eran explotadas sexualmente.

Esta mujer era la encargada de la gestión de estos pisos-club. La Fiscalía solicitó la prisión provisional porque entendía que existe riesgo de fuga, de reiteración delictiva, de alteración o destrucción de pruebas y con el objetivo de proteger los bienes jurídicos de las víctimas.

Detenida en Oviedo una mujer que pertenecía a un grupo criminal dedicado a la explotación sexual

