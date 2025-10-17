Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años

El concejo de Las Regueras y el sector hostelero asturiano están de luto por el fallecimiento de David Blanco Blanco, responsable del restaurante Casa Edelmiro, en la localidad de Biedes, uno de los establecimientos más emblemáticos de la cocina tradicional asturiana. Blanco, de 52 años, falleció este jueves, 16 de octubre, en Oviedo, tras una enfermedad. La pérdida se produce solo cinco meses después del fallecimiento de su padre, José Ramón Blanco (Delmiro), del que heredó el negocio y su buen hacer al frente del mismo.

Miembro una larga saga de hosteleros, David Blanco representaba la quinta generación de una familia que ha mantenido vivo un negocio con más de un siglo de historia. Casa Edelmiro fue fundada en 1890 por Ramón Blanco, y con el paso del tiempo se consolidó como un referente de la gastronomía de aldea en el centro de Asturias. El propio David relataba en 2017 a LA NUEVA ESPAÑA con orgullo los orígenes del local: “En principio se llamaba Casa Cartuchos, porque durante su construcción explotaron tres cargas que había escondidas en la zona. Era casa de comidas y tienda, y aquí se reunían los vaqueros antes de iniciar la trashumancia hacia Torrestío”.

Con el tiempo, el restaurante evolucionó hasta convertirse en una parada obligada para los amantes de la cocina tradicional. Tras la jubilación de sus padres en 2014, David Blanco se encargó de la barra y el comedor, mientras sus hermanas, Silvia y Carmen, tomaban el relevo de su madre, Carmen, en los fogones. Los tres hermanos mantienen hasta estos días la esencia de la casa con una cocina de raíces, cuidando la calidad y el trato familiar que siempre caracterizaron al establecimiento.

Casa Edelmiro fue, además, uno de los primeros restaurantes asturianos en obtener la Q de Calidad Turística, distintivo que la familia adoptó cuando apenas unos pocos locales en toda España contaban con él. “Decir que fue de los primeros de Asturias es decir que fue de los primeros de España”, recuerdan desde la patronal hostelera Otea, presidida por José Luis Álvarez Almeida, en alusión al espíritu pionero con el que David y su familia gestionaron el negocio.

La noticia de su fallecimiento ha causado una gran conmoción entre vecinos, clientes y compañeros del gremio, que destacan su cercanía, profesionalidad y compromiso con la hostelería asturiana.

David Blanco deja a su esposa, Elena Sevilla Fernández, y a sus hijas, Inés y Olaya Blanco Sevilla. También a su madre, Carmen, y a sus hermanas, Silvia y Carmen, junto a demás familiares y amigos.

La incineración se celebrará este sábado, día 18, a las doce menos cuarto de la mañana, en el Tanatorio Los Arenales, donde está instalada la capilla ardiente, en la sala 18.