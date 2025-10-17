Nando Agüeros: "El Desarme son, más que platos, puentes que conectan el recuerdo con el placer del paladar y la tradición con la hospitalidad de Oviedo»

El corazón de Oviedo se llenó este viernes de historia, gastronomía y emoción para uno de los actos centrales del Desarme, recientemente declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional. Nando Agüeros fue el encargado de leer un aplaudido pregón cargado de historia, sabores y recuerdos familiares. «Garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo de Oviedo y arroz con leche no son solo platos: son puentes que conectan el pasado con el presente, el recuerdo con el placer del paladar, y la tradición con la hospitalidad ovetense», proclamó el cantautor cántabro.

«Qué privilegio el de asomarme hoy al balcón de esta ciudad tan querida para pregonar el Desarme y, con ello, revivir nuestra memoria y nuestros sabores», comenzó Agüeros en un ecosistema conformado por centenares de vecinos, visitantes, personajes de época, cofrades y autoridades. Durante su intervención, recordó el origen histórico del Desarme, que se remonta al siglo XIX, cuando la paz tras el conflicto entre carlistas e isabelinos se celebró con un rancho colectivo que reunió a la población en torno a la mesa. Ese gesto de fraternidad, dijo, «fue la semilla de la tradición que hoy se mantiene viva».

El pregón destacó la importancia del menú y, con humor y nostalgia, evocó la receta del arroz con leche de su abuela María, «la mejor del mundo», las matanzas del chon» y «la asadurilla familiar», conectando así la tradición culinaria con la memoria colectiva de Asturias y Cantabria.

El artista, que estuvo acompañado en el balcón del Ayuntamiento por el hermano mayor de la cofradía, Miguel Ángel de Dios, los concejales Alfredo García Quintana y Covadonga Díaz y el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, también dedicó palabras de afecto a Oviedo, ciudad que ha conocido desde niño y en la que ha vivido momentos entrañables: Agüeros recordó visitas familiares de pequeño (su tío Alfredo fue jefe de la Policía en Oviedo), también cuando hizo prácticas en Salesas con 18 años y, más recientemente los conciertos en escenarios emblemáticos como el Campoamor, el Auditorio y el Filarmónica. Además, subrayó su afición por la tonada asturiana que escuchaba en su valle natal, antes de reincidir en la idea de que «el Desarme simboliza un abrazo compartido entre generaciones, una fiesta que refuerza la identidad local y la convivencia ciudadana».

Finalizado el pregón, la plaza vibró con el himno del Desarme interpretado por Vicente Prado, «El Pravianu» y con una descarga de fusilería a cargo de los recreacionistas del ejército isabelino, acompañados por la Real Banda de Gaitas «Ciudad de Oviedo», que color al acto. Los asistentes, muchos ataviados con trajes de época.

Con este acto, el Desarme dio el pistoletazo de salida a un fin de semana cargado de actividades, que hoy incluye un gran desfile por el Antiguo desde las 11.00 horas. «Que el corazón de Oviedo se sienta más vivo que nunca y que en cada cucharada florezca el orgullo de celebrar juntos», proclamó Agüeros.